Читатель: дети свободно могут купить энергетики в торговом автомате. Разве это законно?

Комментарий члена Социальной комиссии Игоря Кравченко (Центристская партия):

Сегодня на законодательном уровне никак не регулируется продажа энергетических напитков лицам, не достигшим 16 лет. Центристская партия неоднократно подавала соответствующий законопроект будучи в оппозиции, но другие партии так и не поддержали нашу инициативу. От своей идеи мы не отказались и по-прежнему считаем, что молодежи не стоит потреблять кофеиносодержащие напитки бесконтрольно. Быстрый прилив энергии – это то, что подкупает не только подростков, но и взрослых, но это кратковременный эффект, вдобавок ко всему не будем забывать о чрезмерном количестве сахара в таком напитке. В прошлом году мы планировали ввести налог на сладкие напитки, что привело бы к небольшому росту цен на данную продукцию, и это cделало бы энергетики менее доступными для подростков. Но, как известно, этот налог не был введен. Но могу вас заверить, что тема энергетических напитков никуда не исчезла и мы постараемся найти подходящий вариант, который бы позволил ограничить потребление напитков особенно среди несовершеннолетних. Сегодня конкретного решения этой проблемы нет, но мы планируем посмотреть на опыт и результаты других стран, выслушать мнения экспертов и, исходя из вышеперечисленного, принять соответствующие меры.