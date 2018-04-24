Читатель: дети свободно могут купить энергетики в торговом автомате. Разве это законно?

«Очень стало интересно узнать, почему у моего ребенка, который не достиг 16-летнего возраста, есть возможность купить энергетический напиток Red Bull в автобусном терминале под торговым центом «Виру»? Мне казалось, что энергетические напитки продаются в Эстонии с 16 лет. Автомат с напитком ведь не определяет возраст ребенка. Как в этом случае работает закон?» - спрашивает читатель Rus.Postimees.
Сразу уточним: в Эстонии продажа энергетических напитков несовершеннолетним законом не регулируется, хотя этот вопрос неоднократно поднимался в парламенте, а некоторые крупные торговые сети (например, Rimi) даже решили ввести ограничение на продажу энергетиков для лиц младше 16 лет. Однако закон никаких запретов здесь все же не предусматривает. На это нам указала и директор по маркетингу и коммуникациям Viru Keskus Тайви Койтла:
«В Эстонии не запрещена продажа несовершеннолетним напитков с высоким содержанием кофеина или других похожих напитков. В отношении энергетических напитков действуют правила, что на таре должна быть маркировка, соответствующая требованиям постановления ЕС 1169/2011: с указанием на содержание кофеина и потенциально вредного влияния на организм. Других требований к продаже энергетических напитков ни в Эстонии, ни в Евросоюзе нет.
Как оператор торгового автомата, так и другие торговые точки обязаны соблюдать требования, продиктованные законом. В отношении продажи энергетических напитков каждая торговая точка делает собственный выбор: продавать ли подобные напитки несовершеннолетним или нет. Прямого запрета на это у них, к сожалению, нет».
Комментарий члена Социальной комиссии Игоря Кравченко (Центристская партия):
Сегодня на законодательном уровне никак не регулируется продажа энергетических напитков лицам, не достигшим 16 лет. Центристская партия неоднократно подавала соответствующий законопроект будучи в оппозиции, но другие партии так и не поддержали нашу инициативу. От своей идеи мы не отказались и по-прежнему считаем, что молодежи не стоит потреблять кофеиносодержащие напитки бесконтрольно. Быстрый прилив энергии – это то, что подкупает не только подростков, но и взрослых, но это кратковременный эффект, вдобавок ко всему не будем забывать о чрезмерном количестве сахара в таком напитке. В прошлом году мы планировали ввести налог на сладкие напитки, что привело бы к небольшому росту цен на данную продукцию, и это cделало бы энергетики менее доступными для подростков. Но, как известно, этот налог не был введен. Но могу вас заверить, что тема энергетических напитков никуда не исчезла и мы постараемся найти подходящий вариант, который бы позволил ограничить потребление напитков особенно среди несовершеннолетних. Сегодня конкретного решения этой проблемы нет, но мы планируем посмотреть на опыт и результаты других стран, выслушать мнения экспертов и, исходя из вышеперечисленного, принять соответствующие меры.
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