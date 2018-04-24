Адвокат Легкова: «Целью доклада Макларена было исключение России из олимпийского движения»

По словам Вишемана, экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков путался в показаниях, к тому же некоторые из них не были подтверждены в ходе расследования.

В частности, в пробах россиян не были обнаружены следы допингового коктейля «Дюшес». А царапины на пробирках, которые, по словам Родченкова, свидетельствуют о вскрытии, были обнаружены на образцах, который поступили в Сочинскую лабораторию днем. Родченков же заявлял, что образцы вскрывались ночью.

«Фактически, скрывая два этих факта, профессор Макларен, WADA и МОК манипулировали оценкой дисциплинарных комиссий, арбитров и общественного мнения.

Профессора Ричарда Макларена называют независимым человеком, но он, по всей видимости, не был независим. Очевидно, что он изначально преследовал цель исключить весь ОКР из олимпийского движения.

Спортсмен потерял два года и пожизненно лишился права выступать на Олимпиадах. Он был оправдан CAS, на что весь мир спорта закричал, что это несправедливо. То, что сделал МОК, действительно является беспрецедентной атакой на целостность Олимпийских игр», – отметил Вишеман.

В Сочи-2014 Легков завоевал золото и серебро, комиссия МОК под руководством Дениса Освальда лишила россиянина наград. Позднее CAS признал Легкова невиновным, результаты спортсмена на Играх-2014 были восстановлены.

В случае Легкова комиссия CAS не нашла прямых доказательств его вины, косвенные показания были признаны недостаточными для обвинений.

Легков на Олимпиаде в Сочи-2014 завоевал золото в коньковом марафоне, а также серебро в эстафетной гонке.

Что касается случая Зубкова, то в его образцах, сданных во время Игр, было установлено аномальное содержание соли. Анализ ДНК подтвердил, что пробы сданы Зубковым. Из-за отсутствия объяснений того, как такие показатели могли появиться в анализах россиянина, комиссия CAS посчитала, что образцы были подменены, а соль была добавлена извне в рассматриваемый лабораторией анализ, чтобы скрыть подмену. Причем спортсмен был осведомлен и лично замешан в подмене образцов.