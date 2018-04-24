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Nissan Qashqai превратили в самый быстрый в мире кроссовер

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ФОТО: KIM HONG-JI / REUTERS

Японский кроссовер Nissan Qashqai, доработанный тюнинговым ателье Severn Valley Motorsport, стал самым быстрым автомобилем в мире в сегменте SUV (внедорожники и кроссоверы), пишет Newsru.com.

В минувшие выходные Qashqai, оснащенный силовой установкой мощностью 2000 лошадиных сил, сумел разогнаться до 382,7 км/ч на мероприятии VMax 200, организованном на частном аэродроме, сообщается на странице тюнинг-ателье в Facebook.

Таким образом, Qashqai превзошел прежний рекордный показатель скорости среди SUV, принадлежавший японскому внедорожнику Toyota Land Cruiser 200 с двигателем мощностью 2000 л. с., разогнавшемуся до 370 км/ч.

Видеозапись рекордного заезда Qashqai обещают опубликовать позднее. При этом тюнеры в шутку извинились перед Toyota Motors за отобранный титул.

Ателье Severn Valley Motorsport базируется в Великобритании и специализируется на доработках спорткара Nissan GT-R, пишет Top Gear. В 2014 году двигатель от этого спорткара поместили в моторный отсек первого поколения Qashqai. В результате появился Qashqai-R с 1100-сильным мотором.

В течение последующих лет инженеры продолжали работать с Qashqai дабы сделать его самым быстрым в мире SUV и в итоге добились своей цели.

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