Nissan Qashqai превратили в самый быстрый в мире кроссовер

В минувшие выходные Qashqai, оснащенный силовой установкой мощностью 2000 лошадиных сил, сумел разогнаться до 382,7 км/ч на мероприятии VMax 200, организованном на частном аэродроме, сообщается на странице тюнинг-ателье в Facebook.

Таким образом, Qashqai превзошел прежний рекордный показатель скорости среди SUV, принадлежавший японскому внедорожнику Toyota Land Cruiser 200 с двигателем мощностью 2000 л. с., разогнавшемуся до 370 км/ч.

Видеозапись рекордного заезда Qashqai обещают опубликовать позднее. При этом тюнеры в шутку извинились перед Toyota Motors за отобранный титул.

Ателье Severn Valley Motorsport базируется в Великобритании и специализируется на доработках спорткара Nissan GT-R , пишет Top Gear . В 2014 году двигатель от этого спорткара поместили в моторный отсек первого поколения Qashqai. В результате появился Qashqai-R с 1100-сильным мотором.