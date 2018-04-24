Галерея: смотрите, как угощали победителей нашего розыгрыша в гурме-кафе Jahu

В качестве основного блюда для розыгрыша один из собственников кафе Вадим Пярн предложил две пиццы на выбор. Елена выбрала пиццу "Мафиозо" с итальянской панчеттой, грибами и оливками, ее муж Александр предпочел "Дьяболо" с колбасами пепперони и ндуя и свежим перцем чили.

Вадим Пярн рассказал, что все продукты для пиццы - из Италии. В частности, мука, из которой в Jahu делают тесто, это экологически чистая мука для неаполитанской пиццы. Она считается в Италии мукой номер один, а всего сортов муки для пиццы - более двадцати. Для приготовления теста используется очень малое количество дрожжей: тесто поднимается благодаря двойной ферментации. Чтобы тесто было готово для приготовления правильной пиццы, требуется почти двое суток. Только так тесто становится легким и хорошо усваиваемым. Все сыры, колбасы, ветчины и бекон - также из Италии.

Три минуты в печи, раскаленной до четырехсот градусов, и на столе у наших победителей - большие, румяные и аппетитные пиццы. Беседуем с гостями кафе Jahu: Елена работает учителем в детском саду, Александр - строитель. Вкусно поесть в семье любят, причем Елена предпочитает китайскую кухню, а Александр - мясо. Он с успехом жарит стейки, покупая для их приготовления хорошую говядину. Маленькая Полина - большая сладкоежка, она отдала должное эклеру, который подали на десерт.