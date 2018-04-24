Две таллиннские новостройки вошли в пятерку лучших на конкурсе проектов недвижимости стран Балтии

Два проекта ведущей эстонской компании по развитию недвижимости премиум-класса Metro Capital, Meerhof 2.0 и Резиденции Кийкри, были отобраны состоящим из специалистов по развитию недвижимости и архитекторов экспертным жюри в пятерку лучших в странах Балтии в категории жилых домов. В этой категории отмечают новые проекты, обеспечивающие лучшие возможности для жильцов, и являющиеся также энергетически эффективными, оригинальными и красивыми. Ключевым фактором является умелая и создающая единое целое интеграция жилого проекта в окружающий район.

Жилые дома в Кадриорге под названием Резиденции Кийкри. ФОТО: Metro Capital

«Это значительное достижение, поскольку, насколько мне известно, войти в пятерку лучших сразу с двумя проектами у какого-либо предприятия получилось впервые, или как минимум, это очень редкое явление. Если принять во внимание общее число проектов развития жилых домов в трех странах, это – действительно важное признание работы, проделанной одной фирмой», - сказал председатель правления Metro Capital Айн Кивисаар.

Проект Meerhof 2.0 на берегу моря. ФОТО: Metro Capital

«В сравнении с Вильнюсом и Ригой, строительство жилья в Таллинне растет быстрее всего. Если же принять во внимание то, что в Таллинне в настоящее время идет строительство примерно ста новых многоквартирных домов, вероятность того, что какой-либо таллиннский проект получит премию на конкурсе проектов недвижимости стран Балтии, велика как в этом году, так и в следующем», - сказала руководитель проекта конкурса Baltic Real Estates Awards 2018 Эгле Лапкуте-Юозайтене.

По словам председателя правления Metro Capital, чтобы попасть в пятерку лучших новых жилых домов стран Балтии, необходимо построить технологически совершенное здание, которое хорошо вписывалось бы в среду логистически и архитектурно. «Здания, развитием которых занимается Metro Capital, заметно отличаются о других предложений на рынке своей ориентацией на клиента. В отличие от продукции большинства крупных строительных фирм, где основное внимание уделяется минимизации цены строительства, мы используем гораздо более подходящие для клиентами и, следственно, более дорогие решения.