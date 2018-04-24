Егоров: от высоких акцизов на топливо мог бы спасти автомобильный налог

Сегодня Егоров выступил на конференции по топливу, организованной Äripäev и Эстонским обществом масел. Он вернулся назад и рассказал о том, какие возможности еще были у Министерства финансов до увеличения акцизов.

Одним из вариантов было введение так называемого автомобильного налога: «Автоналог дал бы нам иную гибкость. Машину невозможно как это делается сейчас раз в неделю или раз в месяц отвезти в Латвию, чтобы заправиться там топливом. Машина зарегистрирована в Эстонии и находится тут в использовании».

«Возможно, и впрямь было разумнее оставить акциз на топливо там, где он был, и для получения дохода государством скорее ввести налог на машины или на дороги», - рассказал Егоров о других возможных налогах. Он представил показательный расчет: если бы мы брали с каждой машины по 10 евро в год, то уже за год заработали около 60 миллионов евро. Но это очень упрощенный подсчет.

И хотя автоналог сразу оказался под огнем критики – в Эстонии очень неравномерная заселенность и плохой общественный транспорт – то, по оценке Егорова, это не отвечает действительность: «В Эстонии очень густо заселены города. Люди живут в поселках, расположенных рядом с городами, где есть хороший общественный транспорт». Он добавил, что поэтому: «Вообще нет потребности в обладании автомобилем, особенно, если этих автомобилей два или три».

Егоров привел в пример, что сейчас селяне ездят на машинах на длинные дистанции, поэтому по сути они сейчас платят государству больше в виде топливного акциза, чем они платили бы по автомобильному налогу: «Если у политиков возникнет желание ввести автоналог, мы готовы обсуждать. Такая дискуссия могла бы возникнуть».

Вице-канцлер обсудил и другие возможности, которые можно было бы использовать вместо высоких акцизов на топливо. Например, снизим акцизы до латвийского уровня, о чем так много говорится? Только лишь снижение налога на дизель принесло бы Эстонии ущерб по налогам в размере 100 миллионов евро, сказал Егоров. Кроме того, это не заставит многих перевозчиков забыть о своей привычке заправляться в Латвии.

Следующий вариант – снизить акциз на топливо строго для сектора транспорта и перевозок: «Такая теоретическая возможность после введения платы за использование дорог у нас есть, но в то же время, это было бы сложно и бюрократично, а также это привело бы к серьезной нагрузке при администрировании, с точки зрения ресурса».