Суд снял обвинения с бывшего члена совета EAS: государству придется выплатить свыше 100 000 евро судебных расходов

Уголовное дело в отношении Таммеокса было возбуждено летом 2012 года, когда после проведенных обысков Центральная криминальная полиция заподозрила Анти Таммеокса и члена правления паевого товарищества Nelitäh Марио Соотна в нецелевом использовании средств ЕС. Под подозрение попали в общей сложности десять человек. Главным организатором мошеннической схемы был назван Таммеокс, которого также обвинили в подстрекательстве к обману и содействии ему.