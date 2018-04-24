Суд снял обвинения с бывшего члена совета EAS: государству придется выплатить свыше 100 000 евро судебных расходов

Таллиннский окружной суд в понедельник своим решением аннулировал вердикт Харьюского уездного суда от 22 мая прошлого года, которым бывший член совета Фонда развития предпринимательства (EAS) Анти Таммеокс (43) был признан виновным в мошенничестве. Государство также должно компенсировать Таммеоксу свыше 100 000 евро судебных расходов.
Уголовное дело в отношении Таммеокса было возбуждено летом 2012 года, когда после проведенных обысков Центральная криминальная полиция заподозрила Анти Таммеокса и члена правления паевого товарищества Nelitäh Марио Соотна в нецелевом использовании средств ЕС. Под подозрение попали в общей сложности десять человек. Главным организатором мошеннической схемы был назван Таммеокс, которого также обвинили в подстрекательстве к обману и содействии ему.
Пыхьяская прокуратура предъявила Таммеоксу обвинение в мошенничестве - получении льгот путем нецелевого использования средств Европейского Союза.
Окружной суд в понедельник прекратил за истечением срока давности дело Таммеокса, сочтя его вину недоказанной и снял с подсудимого обвинения. Окружной суд также признал противоправным постановление Департамента полиции и погранохраны от июня 2012 года, которым Таммеоксу запрещалось покидать место жительства.
Решение уездного суда в окружном суде оспорили Таммеокс и его адвокаты.