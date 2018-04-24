Неизвестный за ночь поджег восемь мусорных контейнеров

Около 2.36 на улице Туру в Тарту сгорели два пластмассовых мусорных контейнера. Около 3.06 на улице Поэ сгорели три пластмассовых контейнера. Припаркованный поблизости легковой автомобиль Audi также оказался в опасности, но на него огонь не распространился. Спасатели потушили останки контейнеров.

Около 4.01 на улице Туру загорелся мусор в контейнере, спасатели потушили огонь. Около 4.11 на улице Туру сгорели еще два мусорных контейнера.

«Хочется напомнить, что если бросить в мусорный ящик непогашенный окурок или спичку, начнется пожар, в результате которого контейнер сгорит, а окрестности окажутся в опасности. В то же время есть подозрения, что причиной пожаров в этом районе может быть злой умысел. Спасатели не заметили ни одного подозрительного лица при проверке района», - сказал BNS пресс-секретарь Лыунаского спасательного центра.