вторник, 24 апреля 2018 г.
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  • «Радар» обнаружил в эстонском интернет-подполье процветающую наркоторговлю

«Радар» обнаружил в эстонском интернет-подполье процветающую наркоторговлю Шокирующие открытия в Сети!

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Журналист передачи «Радар» проник в интернет-среду, известную как даркнет или темный интернет, и обнаружил действующий там эстонский наркобизнес.

Чтобы купить наркотики, оружие или поддельные паспорта больше не нужно лично встречаться с подозрительными людьми. Заказать огнестрельное оружие, килограмм кокаина или услуги киллера можно так, что этого никто не заметит. Нужно только уметь заходить на определенные сайты.

«Там можно купить все», - рассказал передаче «Радар» действующий в Эстонии «этический хакер» Шон Эррис.

Сайты и форумы с детской порнографией, услуги киллеров и хакеров, тысячи наркоторговцев, оружие и фальшивые паспорта: перед камерами «Радар» открылась ужасающая картина. Для того, чтобы попасть на эти сайты нужны определенные навыки, но все же даже обычные пользователи при желании смогут туда попасть. И что самое страшное – весь бизнес ведется анонимно.

«Ясно, что преступный мир переехал в интернет, потому что действовать там безопасно», - признает ИТ-эксперт Клайд Мяги.

Если вы слышите о таких сайтах впервые, то вы не единственные, но ваши дети или их одноклассники уже могли посетить эти сайты.

«Я уверен, что в каждом классе есть кто-то, кто туда заходил. У меня многие знакомые оттуда заказывали», - заявил ученик средней школы, пожелавший остаться анонимным.

Подробнее о действующем в Сети преступном мире, для проникновения в который достаточно лишь доступа в интернет, смотрите сегодня в 20.00 на Kanal 2 в передаче «Радар».

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