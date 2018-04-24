вторник, 24 апреля 2018 г.
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В Ласнамяэ появится новая улица

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Южный маяк называли когда-то Красным, потому что при постройке в 1835 году он был выкрашен в красный цвет. В 1896 году вместо старого деревянного маяка была воздвигнута каменная башня, и в 1914 году ее покрасили сверху в черный цвет, а снизу — в белый. Таким мы этот маяк и знаем.

ФОТО: Вера Копти.

Новую улицу в Юлемисте предложено назвать Тулеторни - Маячная, сообщает Raepress.

Улица появится в соответствии с детальной планировкой недвижимости по адресу улица Паэ, 16 и в ее окрестностях, которой предусматриваются реставрация пяти имеющихся зданий  и строительство еще пяти многоквартирных домов.

Название связано с тем, что на этой территории находится самый главный таллиннский маяк высотой 40 метров, взятый под охрану как памятник. В разные времена он назывался и Верхним, и Красным, и Южным.

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