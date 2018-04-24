В Ласнамяэ появится новая улица
24 апреля 2018 г., 13:32
Новую улицу в Юлемисте предложено назвать Тулеторни - Маячная, сообщает Raepress.
Улица появится в соответствии с детальной планировкой недвижимости по адресу улица Паэ, 16 и в ее окрестностях, которой предусматриваются реставрация пяти имеющихся зданий и строительство еще пяти многоквартирных домов.
Название связано с тем, что на этой территории находится самый главный таллиннский маяк высотой 40 метров, взятый под охрану как памятник. В разные времена он назывался и Верхним, и Красным, и Южным.