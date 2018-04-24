В Ласнамяэ появится новая улица

Южный маяк называли когда-то Красным, потому что при постройке в 1835 году он был выкрашен в красный цвет. В 1896 году вместо старого деревянного маяка была воздвигнута каменная башня, и в 1914 году ее покрасили сверху в черный цвет, а снизу — в белый. Таким мы этот маяк и знаем.

ФОТО: Вера Копти.