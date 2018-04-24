Фото: три самых дешевых квартиры в Старом городе

24 апреля 2018 г., 14:36
У желающих вложить средства в недвижимость в Старом городе есть шанс купить там квартиру недорого, предлагает портал Kodu. Правда, площадь будет невелика, но все-таки.
Однокомнатная квартира с отдельным входом площадью 34,8 м2 маленькая и компактная. Подходит для инвестиций и последующей сдачи внаем или же для человека, который хочет жить непременно в Старом городе, а денег на большое жилье не хватает.
Однокомнатная квартира площадью 37,2 м2 полностью отремонтирована и находится в хорошем состоянии. Квартира много лет сдается внаем, и новый собственник может продолжит этот прибыльный бизнес.
Двухкомнатная квартира находится в доме, построенном в XV веке. И дом, и квартира реновированы в 2002 году с сохранением всех исторических деталей.