Фото: три самых дешевых квартиры в Старом городе

ФОТО: KV.EE

Однокомнатная квартира с отдельным входом площадью 34,8 м2 маленькая и компактная. Подходит для инвестиций и последующей сдачи внаем или же для человека, который хочет жить непременно в Старом городе, а денег на большое жилье не хватает.

ФОТО: KV.EE

Однокомнатная квартира площадью 37,2 м2 полностью отремонтирована и находится в хорошем состоянии. Квартира много лет сдается внаем, и новый собственник может продолжит этот прибыльный бизнес.

ФОТО: KV.EE