вторник, 24 апреля 2018 г.
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Фото: три самых дешевых квартиры в Старом городе

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ФОТО: KV.EE

У желающих вложить средства в недвижимость в Старом городе есть шанс купить там квартиру недорого, предлагает портал Kodu. Правда, площадь будет невелика, но все-таки. 

1. Однокомнатная квартира на улице Кооли, 116 500 евро

ФОТО: KV.EE

Однокомнатная квартира с отдельным входом площадью 34,8 м2 маленькая и компактная. Подходит для инвестиций и последующей сдачи внаем или же для человека, который хочет жить непременно в Старом городе, а денег на большое жилье не хватает. 

2. Маленькая студия на улице Вяйке-Карья, 135 000 евро

ФОТО: KV.EE

Однокомнатная квартира площадью 37,2 м2 полностью отремонтирована и находится в хорошем состоянии. Квартира много лет сдается внаем, и новый собственник может продолжит этот прибыльный бизнес. 

3. Двухкомнатная квартира на улице Кунинга, 140 000 евро

ФОТО: KV.EE

Двухкомнатная квартира находится в доме, построенном в XV веке. И дом, и квартира реновированы в 2002 году с сохранением всех исторических деталей. 

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