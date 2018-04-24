Бывший гонщик российской команды признался в употреблении допинга

Спортсмен высказал сожаление по этому поводу и добавил, что может рассказать свою историю полностью, если в этом есть необходимость.

"Это правда. Я использовал допинг в течение короткого периода в своей карьере, – цитирует AD Кроона. – Сожалею об этом и несу ответственность. Я был профессиональным гонщиком в очень сложное время. Очень здорово, что спорт сильно изменился с тех пор. Я стал профессиональным велогонщиком после дела "Фестины" когда у целой команды французских велогонщиков нашли ряд запрещенных препаратов, я видел тестирование на эритропоэтин, правило о местонахождении и кровяной паспорт. Я искренне убежден, что сейчас спорт стал более чистым, чем когда-либо раньше. Если это необходимо, я готов рассказать свою историю подробно после завершения сезона.

Поводом для признания Кроона стала статья журналиста Тийса Зонневельда, которому велосипедист рассказал о нарушении правил во время личного разговора. Однако журналист упомянул признание Кроона в статье, добавив, что велосипедист отказался рассказать об этом публично. В материале также было указано, что Кроон применял допинг перед "Джиро д'Италия", и у него были аномальные показатели биопаспорта, хотя там не упоминался год взятия проб.