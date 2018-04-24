Tele2 прекратит досаждать звонками с рекламой

Как показало исследование Kantar Emor, около двух третей жителей Эстонии получали в последние месяцы телефонные звонки с предложениями торгового характера. Причем 85% участников исследования заявили, что относятся к таким звонкам отрицательно.

По словам исполнительного директора Tele2 Криса Роббинса, проведенные опросы подтверждают, что большинство наших соотечественников не желают получать от предприятий торговые предложения по телефону.

«Так, в ходе недавнего исследования выяснилось: свыше двух третей его участников хотят, чтобы государство избавило их от назойливого телефонного спама. А поскольку эта деятельность не урегулирована на государственном уровне, мы решили выступить с инициативой – и первыми прекращаем такую маркетинговую практику», – сообщил Роббинс.

По его мнению, действующие клиенты эстонских операторов, зачастую, чувствуют себя как бы на втором плане, поскольку считают, что самые хорошие предложения получают только новые клиенты. «Мы решили сосредоточить свои основные ресурсы на уже имеющейся клиентуре, чтобы в первую очередь удовлетворить ее пожелания».

Упразднение службы телемаркетинга позволит создать около 40 новых рабочих мест и увеличить штат персонала, который, в свою очередь, сможет более оперативно и персонализировано обслуживать действующих клиентов Tele2.

Кроме того, в конце мая откроется специальная страница в интернете, где клиенты Tele2 смогут извещать своего оператора о том, согласны они или не согласны получать торговые предложения по телефону. «Иными словами, потребители будут решать сами,нужны им звонки с предложениями о покупке интернета, пылесоса, витаминов и т.д. или нет», – сказал в заключение Роббинс и обратился с призывом к другим предприятиям последовать примеру Tele2 и отказаться от практики агрессивных продаж по телефону.