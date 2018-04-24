Скандал в Бельгии: звезда национальной сборной продал стартовый состав команды

«Была у меня проблема. В 18:00 я давал игрокам теорию, а в 18:15 все уже было в соцсетях. Игрок продавал состав. И это все абсолютно серьезно.

Несколько французских журналистов рассказали мне, что папа Куртуа делал это. И если ты так поступаешь, ты не уважаешь свою родину.

По-моему, это позор. Обычно сопернику нужно гадать, какой у тебя будет состав. И он ждет, пока их не опубликуют за час до матча.