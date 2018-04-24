Эдвард Лукас: телеканал RT - безобразие, но запретить его было бы ошибкой

RT - безобразие, но запретить его было бы ошибкой, по крайней мере, в Великобритании. У финансируемого Кремлем пропагандистского канала начались проблемы с медиарегулятором Ofcom. Часть вопросов связана с тем, является ли российское государство «уместным и приличным» владельцем для передающего новости издания. Другая часть касается того, нарушает ли программа канала, сложная смесь полемики и теорий заговора, кодекс телерадиовещания Великобритании.

Ответ на оба вопроса очевиден. Кремль не подходит даже для организации чаепития, не говоря уже о руководстве телеканалом. Россия сейчас представляет угрозу государственной безопасности первой степени. Она является наиболее вероятным виновником чудовищного нападения с использованием химического оружия в Солсбери, которое привело к госпитализации трех человек. Она при любой возможности строит козни в рамках поведения, которое теперь называется «гибридная война».

RT - часть этого арсенала. Этот телеканал распространяет ложную информацию, которая часто бывает противоречивой, чтобы снизить доверие к западным институтам. Вирус Эбола - создание ЦРУ. Применения химического оружия в Сирии - постановка. Теракты 11 сентября совершил кто-то из своих. То же касается Солсбери. Официальная мантра канала - «Задавайте больше вопросов», но с тем же успехом она могла бы звучать как «Не верьте ничему». У RT нет альтернативного взгляда на мире. Он всего лишь стремится посеять замешательство и равнодушие, подрывая наши волю и процессы принятия решений.

В таком случае, почему бы его не запретить? Я поддерживаю подобный подход в таких странах, как Украина и Латвия, где зажигательная пропаганда Кремля представляет серьезную угрозу для государственной безопасности. В Великобритании, Германии или США дела пока обстоят иначе. Более того, в этих странах запрет обладал бы незначительным эффектом. В бывших советских странах русскоязычные пропагандистские каналы унаследовали существовавшие в телерадиовещании позиции. Если отойти дальше на запад, то там большинство смотрит RT в интернете - видеоклипы YouTube или потоковую трансляцию. Число зрителей не-спутникового телевидения - аналогового или кабельного - невелико.

Еще важнее то, что, выступив с этим запретом, мы бы пожертвовали своей позицией морального превосходства. Тем самым наши сильные свободные общества оказались бы с виду на одном уровне с авторитарными клептократиями. Если мы критикуем российский режим за ограничение свободы СМИ и культуры, наша позиция сильнее всего, когда наши слова не расходятся с делом.

Это не значит, что мы не должны делать ничего. Для начала мы могли бы оставить RT без поддержки и сотрудников. Ни один избранный законодатель, чиновник, аналитик, журналист, автор или академик, в котором остается хотя бы капля самоуважения, не должен принимать приглашения выступить на этом канале. Это правда, что сообразительные и воинственные люди могут за пару минут эфира набрать несколько очков, но своим участием они придают вес всей продукции канала. Без пользующихся уважением сторонников RT будет еще сильнее зависеть от коллекции непригодных для эфира фриков и ничтожеств.

Во-вторых, мы можем убедить людей не работать на канале. Работа в RT - не начало карьеры в телевизионных СМИ, а ее постыдное завершение. Мы также могли бы поощрять многих находящихся в системе людей, которые помышляют о том, чтобы покинуть ряды RT. Их знания о работе пропагандистской машины Кремля были бы полезны. Кроме того, мы могли бы убедить пользующиеся хорошей репутацией фирмы не покупать рекламу на сайте и в телеэфире RT.

Мы должны оказывать регуляционное давление на самое слабое место RT, в области журналистской этики. Я предлагаю Ofcom включить в кодекс телерадиовещания условие, требующее от компаний телерадиовещания публиковать убедительные извинения и пояснения. Это характерные черты честной журналистики (проверьте по New York Times, Economist или BBC, как это делают настоящие новостные издания).