Итальянцы увидели в Эстонии страну технологического чуда

“Как только я приехал сюда, я смог подать ходатайство о получении ID-карты. Все компьютеры, которые продаются в Эстонии, имеют этот слот. Вставляешь карточку, программа распознает ее – и вот оно, - рассказывает живущий в Таллинне итальянец. - Практически это база данных со всей информацией, которая тебе нужна, от твоего состояния здоровья до возможности авторизации при работе с некоторыми документами, уплаты налогов».

Чтобы заплатить все налоги, достаточно просто подписать обзорный документ с помощью одного клика, удивляются итальянские журналисты, страна которых известна своей не очень функциональной бюрократической системой.

«Подумай, я один из немногих в Италии, у кого есть электронное удостоверение личности. Они похожи по форме и дизайну, но вот здесь у меня штрих-код, который я непонятно как могу использовать», - крутит иностранец в руках итальянскую карточку. «Вопросы собственного здоровья мы тоже улаживаем с помощью ИД-карты, бронируем визит, проверяем анализы», - окончательно добивает его симпатичная эстонка.

Двое итальянцев идут в аптеку, и даже такая элементарная для нас вещь уготовила им потрясение. Они бурно удивляются, что можно просто сунуть работнику аптеки свою ID-карту, не говоря ни слова и не показывая отдельного рецепта, - и получить свое лекарство. Неслыханное дело! Можно даже ничего не говорить – не страна, а мечта интроверта.

«Эстония – первая в мире страна, открывшая свои цифровые границы для граждан других стран. Это означает, что если лицо, не являющееся гражданином Эстонии, хочет использовать эстонские цифровые услуги, можно ходатайствовать о цифровом резидентстве, - объясняет представитель Минэкономики Сандра Сярав. - Сегодня у нас 30 тысяч э-резидентов. Так мы стали привлекательной страной для предпринимателей. В том числе потому что у нас работающая система юстиции. Каждый гражданин с помощью этой программы может подать гражданский иск за несколько минут – в одиночку и в онлайне. Т.е., как видите, это вопрос менталитета: если уж когда-то начали, то никогда не остановимся”.

Представитель Центра регистров и инфосистем Эвар Семер объясняет, с какой легкостью работает здесь юридическая система: «В Эстонии каждый гражданин может подать гражданский иск в одиночку, даже если у него нет адвоката…» И показывает, как заполнять бланк: «После того, как все отправлено, суд как правило отвечает в течение одного месяца. Приговор в суде первой инстанции обычно выносится в течение года».

Неважно, насколько мала эта страна. Важно то, как вы думаете о вашей стране