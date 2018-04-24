Итальянцы увидели в Эстонии страну технологического чуда

Простая эстонская ID-карта вызвала восторг у итальянцев, рассказавших в передаче «Чистая площадка» на телеканале 7 своим соотечественникам о технологических чудесах, которые они увидели в Эстонии.
“Как только я приехал сюда, я смог подать ходатайство о получении ID-карты. Все компьютеры, которые продаются в Эстонии, имеют этот слот. Вставляешь карточку, программа распознает ее – и вот оно, - рассказывает живущий в Таллинне итальянец. - Практически это база данных со всей информацией, которая тебе нужна, от твоего состояния здоровья до возможности авторизации при работе с некоторыми документами, уплаты налогов».
Чтобы заплатить все налоги, достаточно просто подписать обзорный документ с помощью одного клика, удивляются итальянские журналисты, страна которых известна своей не очень функциональной бюрократической системой.
«Подумай, я один из немногих в Италии, у кого есть электронное удостоверение личности. Они похожи по форме и дизайну, но вот здесь у меня штрих-код, который я непонятно как могу использовать», - крутит иностранец в руках итальянскую карточку. «Вопросы собственного здоровья мы тоже улаживаем с помощью ИД-карты, бронируем визит, проверяем анализы», - окончательно добивает его симпатичная эстонка.
Двое итальянцев идут в аптеку, и даже такая элементарная для нас вещь уготовила им потрясение. Они бурно удивляются, что можно просто сунуть работнику аптеки свою ID-карту, не говоря ни слова и не показывая отдельного рецепта, - и получить свое лекарство. Неслыханное дело! Можно даже ничего не говорить – не страна, а мечта интроверта.
«Эстония – первая в мире страна, открывшая свои цифровые границы для граждан других стран. Это означает, что если лицо, не являющееся гражданином Эстонии, хочет использовать эстонские цифровые услуги, можно ходатайствовать о цифровом резидентстве, - объясняет представитель Минэкономики Сандра Сярав. - Сегодня у нас 30 тысяч э-резидентов. Так мы стали привлекательной страной для предпринимателей. В том числе потому что у нас работающая система юстиции. Каждый гражданин с помощью этой программы может подать гражданский иск за несколько минут – в одиночку и в онлайне. Т.е., как видите, это вопрос менталитета: если уж когда-то начали, то никогда не остановимся”.
Представитель Центра регистров и инфосистем Эвар Семер объясняет, с какой легкостью работает здесь юридическая система: «В Эстонии каждый гражданин может подать гражданский иск в одиночку, даже если у него нет адвоката…» И показывает, как заполнять бланк: «После того, как все отправлено, суд как правило отвечает в течение одного месяца. Приговор в суде первой инстанции обычно выносится в течение года».
Неважно, насколько мала эта страна. Важно то, как вы думаете о вашей стране
Удалось нашей стране и похвастаться системой образования. Первым делом журналисты отправились в гимназию Густава Адольфа, старейшую элитную эстонскую школу, которая поразила итальянцев тем, что такой уровень возможен в школе, не существующей за счет частного капитала. Преподаватель гимназии Ингрид Маадвере рассказала журналистам, что дети изучают здесь роботов с первого класса, а учителя используют очень много цифровых инструментов: «В третьем классе мы, например, преподаем коды и Excel...» «Excel в третьем классе?!» - изумляется журналист. «Ну, на самом деле мы начинаем уже в первом, но с очень простых вещей. Важно начать с маленьких шажков», - поясняет Маадвере.
Вместе они входят в класс первоклассников, репортер здоровается, дети отвечают ему на английском. Учитель показывает: «Вы должны спрограммировать эти фигуры с помощью этих цветов». «Учительница, этот код не работает», - жалуется мальчик. «Попробуй переделать его». «Учительница, он не раскрашивается!» - недоволен второй. «Ты сам должен решить, в какой цвет его раскрасить. Поменяй порядок цветов и объектов. Вот, теперь работает». Гостю показывают передовое оборудование – от школьного 3D-принтера до прибора для демонстрации виртуальной реальности. «С этой штукой, кажется, что тебя погрузили в космос», - признается он.
«В этой школе у нас 70 iPad, у каждого ребенка есть смартфон. Но у нас они разрешены только на уроках – как рабочий инструмент, - рассказывает учитель. - А на перемене мобильный телефон запрещен, потому что это время посвящено игре. Дети должны играть, разговаривать, знакомиться друг с другом».
Словно заподозрив некоторое преувеличение, журналист решает отправиться, как ему кажется, в провинцию, чтобы посмотреть, как обстоят дела там. Правда, выбирает он для этого… Пеэтри, расположенный в двух шагах от Таллинна и населенный не самыми бедными жителями. «Если эта школа вам кажется фантастикой, достаточно выехать из Таллинна в провинцию и зайти в школу Пеэтри. Вот другая школа, тоже полностью общественная», - рассказывает итальянец о совершенно обычной эстонской школе, где детям в возрасте трех-четырех преподают основы роботики. Неудивительно, что потом они выигрывают конкурсы роботехники, результаты которых с удовольствием демонстрируют в кадре.
По мере «взросления» путь образования приводит журналист в ТТУ – отделение биотехнологий, где ему показывают подводных роботов, которые воспроизводят движения плавников настоящих рыб - они нужны, чтобы изучать течения. А вот робот-черепаха - он нужен для изучения подводной археологии. А вот и прототип беспилотного автомобиля, построенный студентами ТТУ.
«Все, что вы видите, стало возможным благодаря сотрудничеству правительства и частным компаниям. Частники поставили технологии, публичный сектор использовал ее, чтобы упростить бюрократию, говорит директор шоу-рума e-Estonia Анна Пипераль - Например, уже много лет люди могут голосовать по компьютеру из дома с помощью электронного голосования». «Нет ли риска, что какой-то хакер будет манипулировать выборами?» - интересуется итальянец. «Такого никогда не происходило. Никто и никогда не смог взломать систему безопасности, чтобы манипулировать выборами», - уверенно отвечают ему.
Сколько денег необходимо вложить в такие чудеса? Не так уж много. «Правительство ежегодно тратит на высокие технологии около 1% бюджета страны, - говорит Пипераль. - Это возможно и вы тоже можете сделать это. В конце концов, речь идет лишь о том, чтобы сменить перспективу. Неважно, насколько мала эта страна. Важно то, как вы думаете о вашей стране».