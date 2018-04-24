Известный кулинар и спортсмен скончался во время марафона

На 37-м километре дистанции 29-летний Кэмпбелл потерял сознание. Пострадавшему была оказана первая медицинская помощь, однако позднее он скончался в госпитале. Врачи пока не могут объяснить причину смерти бегуна.

Кэмпбелл работал поваром и принимал участие в ТВ-программах в прошлом году. Он появлялся в эфире шоу «МастерШеф» на «Би-би-си».

Лондонский марафон прошел при самой высокой температуре в истории соревнований. На отметке в 42,2 километра температура воздуха достигла 23,2 градуса.