вторник, 24 апреля 2018 г.
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Брюссель может сократить финансирование Восточной и Центральной Европы

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Флаг Евросоюза. Иллюстративное фото.

ФОТО: Scanpix

Брюссель планирует в предстоящий бюджетный период сократить финансирование ЕС для Восточной и Центральной Европы и направить освободившиеся средства в южные государства вроде Испании и Греции, пишет Financial Times.

Изменение состоится в рамках проекта бюджета на период 2021-2027, который еврокомиссия представит в следующем месяце, оно касается политики сплочения на сумму 350 млрд евро, направленной на оказание поддержки наименее развитым членам блока.

По планам, изменится действовавший до сих пор порядок распределения средств с учетом ВВП на душу населения, его заменят более широкими критериями. Новые критерии были бы в том числе связаны с безработицей молодежи, образованием, экологией, миграцией и инновацией, пишет Financial Times.

Финансирование также привяжут к соблюдению принципов правового государства и прочих принципом ЕС, а также будут установлены более жесткие ограничения для использования полученных средств.

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