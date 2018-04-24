Брюссель может сократить финансирование Восточной и Центральной Европы

Изменение состоится в рамках проекта бюджета на период 2021-2027, который еврокомиссия представит в следующем месяце, оно касается политики сплочения на сумму 350 млрд евро, направленной на оказание поддержки наименее развитым членам блока.

По планам, изменится действовавший до сих пор порядок распределения средств с учетом ВВП на душу населения, его заменят более широкими критериями. Новые критерии были бы в том числе связаны с безработицей молодежи, образованием, экологией, миграцией и инновацией, пишет Financial Times.