Брюссель может сократить финансирование Восточной и Центральной Европы

Брюссель планирует в предстоящий бюджетный период сократить финансирование ЕС для Восточной и Центральной Европы и направить освободившиеся средства в южные государства вроде Испании и Греции, пишет Financial Times.
Изменение состоится в рамках проекта бюджета на период 2021-2027, который еврокомиссия представит в следующем месяце, оно касается политики сплочения на сумму 350 млрд евро, направленной на оказание поддержки наименее развитым членам блока.
По планам, изменится действовавший до сих пор порядок распределения средств с учетом ВВП на душу населения, его заменят более широкими критериями. Новые критерии были бы в том числе связаны с безработицей молодежи, образованием, экологией, миграцией и инновацией, пишет Financial Times.
Финансирование также привяжут к соблюдению принципов правового государства и прочих принципом ЕС, а также будут установлены более жесткие ограничения для использования полученных средств.