Лукашенко раскритиковал Россию за молочные баталии и вступился за Меркель

«Возьмите хотя бы молочные, мясные баталии, сахарные, которые устраивает наш ближайший партнер, блокируя доступ натуральных продуктов на свой рынок», - сказал он. По мнению Лукашенко, из-за подобных ситуаций фактически ломается мировая система торговли.

Глава Белоруссии также напомнил о начавшейся торговой войне Китая и США. Одновременно, напомнил он, развернулась масштабная санкционная война против России.

По мнению Лукашенко, планету захлестнули торговые войны. «В этих обстоятельствах особо актуальна миролюбивая, сбалансированная внешняя политика всех государств. Та политика, которой и мы придерживаемся», - считает он.

Также Лукашенко высказался по поводу миграционной политики, которую проводит канцлер Германии Ангела Меркель. Он отметил, что из-за этого Меркель постоянно критикуют, однако, по его мнению, она этого не заслуживает.

«Она в Европе поступила первой таким образом: она видит, что Германии не хватает рабочей силы, и предложила Европе приоткрыть эти двери. Если сами не можем генерировать (рабочую силу), пусть поступает извне», - приводит слова Лукашенко «Интерфакс».