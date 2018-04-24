Салон красоты Delavue со дня прекратил работу: задолженность по налогам превышает 70 000 евро

По информации портала rus.err.ee, еще в понедельник салон работал, а со вторника все работники отправлены в вынужденный отпуск, однако, по сведениям портала, скорее всего салон окончательно прекратит свою работу.

По данным Rus.err, накануне российские владельцы Delavue связались с таллиннским офисом и объявили неприятную новость: салон будет закрыт.

Ни подтверждения, ни опровержения этой информации получить пока не удалось - ни по одному из многочисленных телефонных номеров представители компании не отвечают, недоступен и единственный член правления фирмы, гражданин России Николай Ломакин.