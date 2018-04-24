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  • Салон красоты Delavue со дня прекратил работу: задолженность по налогам превышает 70 000 евро

Салон красоты Delavue со дня прекратил работу: задолженность по налогам превышает 70 000 евро

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Салон красоты. Снимок иллюстративный

ФОТО: Scanpix

Во вторник, 24 апреля, закрылся расположенный в столичном отеле Radisson салон красоты Delavue, о котором СМИ до сих пор сообщали преимущественно в негативном ключе, на двери салона висит табличка: "Закрыты по санитарным причинам".

По информации портала rus.err.ee, еще в понедельник салон работал, а со вторника все работники отправлены в вынужденный отпуск, однако, по сведениям портала, скорее всего салон окончательно прекратит свою работу.

По данным Rus.err, накануне российские владельцы Delavue связались с таллиннским офисом и объявили неприятную новость: салон будет закрыт.

Ни подтверждения, ни опровержения этой информации получить пока не удалось - ни по одному из многочисленных телефонных номеров представители компании не отвечают, недоступен и единственный член правления фирмы, гражданин России Николай Ломакин.

Прежде эстонские СМИ писали о фирме Delavue Est OÜ, которая была основана в октябре 2015 года, преимущественно в негативном ключе: например, портал Delfi и газета Eesti Päevaleht сообщали, что под видом бесплатных косметических процедур салон навязывает женщинам кредиты до 5000 евро.

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