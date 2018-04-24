Финны все реже приезжают за алкоголем: Эстония теряет миллионы
24 апреля 2018 г., 14:10
Жители Финляндии все реже покупают алкоголь во время поездок в Эстонию, из-за чего страна теряет миллионы евро, показывают данные Центральной торговой палаты Финляндии, пишет Majandus24.
Если в 2014 году 81 процент посетивших Эстонию финнов покупал алкоголь, то в прошлом году число таковых сократилось до 70 процентов, пишет Äripäev.
Сокращение числа алкотуристов приводит к тому, что гости оставляют в столице Эстонии меньше денег. Например, в прошлом году финны потратили на покупку различных товаров и услуг 625 млн евро, хотя еще в 2014 году эта сумма достигала 716 миллионов.