вторник, 24 апреля 2018 г.
"Очень важно, чтобы никто, придя в первый класс, не чувствовал дискриминации из-за того, что он не знает государственного языка" Керсти Кальюлайд
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

Финны все реже приезжают за алкоголем: Эстония теряет миллионы

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Peeter Langovits

Жители Финляндии все реже покупают алкоголь во время поездок в Эстонию, из-за чего страна теряет миллионы евро, показывают данные Центральной торговой палаты Финляндии, пишет Majandus24.

Если в 2014 году 81 процент посетивших Эстонию финнов покупал алкоголь, то в прошлом году число таковых сократилось до 70 процентов, пишет Äripäev.

Сокращение числа алкотуристов приводит к тому, что гости оставляют в столице Эстонии меньше денег. Например, в прошлом году финны потратили на покупку различных товаров и услуг 625 млн евро, хотя еще в 2014 году эта сумма достигала 716 миллионов.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ