Финны все реже приезжают за алкоголем: Эстония теряет миллионы

Если в 2014 году 81 процент посетивших Эстонию финнов покупал алкоголь, то в прошлом году число таковых сократилось до 70 процентов, пишет Äripäev .

Сокращение числа алкотуристов приводит к тому, что гости оставляют в столице Эстонии меньше денег. Например, в прошлом году финны потратили на покупку различных товаров и услуг 625 млн евро, хотя еще в 2014 году эта сумма достигала 716 миллионов.