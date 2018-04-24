Узнайте, почему мертвец с рижской улицы Артилерияс годами продолжал лить воду и выносить мусор

Построенный в 1925 году деревянный дом на улице Артилерияс, 66 в Риге особой элегантностью не отличается: очевидно, он строился для простых рабочих, квартирки тут маленькие, будто каморки. Спасаясь от мороза, жильцы установили пластиковые окна, углы утеплили. Одно окно со стороны улицы уже четыре года забито ДСП. Это квартира, в которой три года назад в дыму задохнулся 60-летний Александр.

Но все это время в сгоревшую и забитую досками квартиру продолжают поступать счета за коммунальные услуги. И… они оплачиваются! С помощью методов, достойных героев самых закрученных детективов, неравнодушная соседка, кстати, являющаяся сотрудницей полиции на пенсии, выяснила, что случилось с хозяйкой квартиры и почему мертвецы годами продолжали платить за использованную ими воду и выброшенный мусор.