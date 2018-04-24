Пропавшего в октябре прошлого года 19-летнего парня нашли мертвым

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Кристи Райдла сообщила, что вчера, 23 апреля, в 17.30 местный житель обнаружил в прибрежной зоне в деревне Маркса (Пярнумаа) тело мужчины. К настоящему моменту установлено, оно принадлежит 19-летнему Йоханнесу, пропавшему в Пярну ночью 29 октября прошлого года.
«Было проведено вскрытие, в ходе которого на теле не было найдено указывающих на насилие признаков. Полиция выражает соболезнования близким Йоханнеса», - добавила она.
Напомним, что в прошлом году полиция просила помощи в установлении местонахождения 19-летнего Йоханнеса, который 29 октября пропал в городе Пярну. Последний раз его видели ночью 29 октября, когда он покинул увеселительное заведение на улице Хоммику. Телефон молодого человека был отключен.