вторник, 24 апреля 2018 г.
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  • Пропавшего в октябре прошлого года 19-летнего парня нашли мертвым

Пропавшего в октябре прошлого года 19-летнего парня нашли мертвым

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19-летний Йоханнес.

ФОТО: Lääne prefektuur

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Кристи Райдла сообщила, что вчера, 23 апреля, в 17.30 местный житель обнаружил в прибрежной зоне в деревне Маркса (Пярнумаа) тело мужчины. К настоящему моменту установлено, оно принадлежит 19-летнему Йоханнесу, пропавшему в Пярну ночью 29 октября прошлого года.

«Было проведено вскрытие, в ходе которого на теле не было найдено указывающих на насилие признаков. Полиция выражает соболезнования близким Йоханнеса», - добавила она.

Напомним, что в прошлом году полиция просила помощи в установлении местонахождения 19-летнего Йоханнеса, который 29 октября пропал в городе Пярну. Последний раз его видели ночью 29 октября, когда он покинул увеселительное заведение на улице Хоммику. Телефон молодого человека был отключен. 

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