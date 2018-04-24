Пропавшего в октябре прошлого года 19-летнего парня нашли мертвым

«Было проведено вскрытие, в ходе которого на теле не было найдено указывающих на насилие признаков. Полиция выражает соболезнования близким Йоханнеса», - добавила она.

Напомним, что в прошлом году полиция просила помощи в установлении местонахождения 19-летнего Йоханнеса, который 29 октября пропал в городе Пярну. Последний раз его видели ночью 29 октября, когда он покинул увеселительное заведение на улице Хоммику. Телефон молодого человека был отключен.