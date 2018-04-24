вторник, 24 апреля 2018 г.
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Цифровой Апокалипсис в России продолжается: произошел масштабный сбой YouTube

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Логотип YouTube. Иллюстративное фото.

ФОТО: Scanpix

Жители России испытывают проблемы с подключением к YouTube. Об этом сообщается на сайте DownDetector, который фиксирует сбои в популярных сервисах, передает Lenta.ru.

По данным сервиса, около половины пользователей не могут смотреть видео на хостинге. Еще у 43 процентов не открывается главная страница YouTube. У 6 процентов посетителей видеохостинга не получается пройти авторизацию.

Сообщения о проблемах поступали вечером 23 апреля, на следующий день пользователи YouTube вновь заметили серьезные неполадки.

Судя по карте сбоев, YouTube недоступен только в России. Больше всего сообщений идет из крупных городов — Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Однако неполадки в той или иной степени наблюдаются во многих российских населенных пунктах.

О сбое пишут пользователи Twitter, также о проблемах сообщил паблик «Жизнь Ютуб» во «ВКонтакте».

Неизвестно, связаны ли неполадки с массовыми блокировками IP-адресов по требованию Роскомнадзора, который уже неделю пытается заблокировать Telegram.

Ведомство 22 апреля заявило о внесении в реестр запрещенной информации IP-адресов компании Google, которая владеет YouTube. Как утверждает регулятор, через них в России обеспечивается доступ к Telegram.

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