вторник, 24 апреля 2018 г.
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Туристов предупредили о закрытии аэропорта в Таиланде

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Пхукет. Иллюстративное фото.

ФОТО: STRINGER/REUTERS

Международный аэропорт Пхукета будет закрыт в ночное время с 27 апреля по 8 мая в связи с ремонтными работами взлетно-посадочной полосы. Пассажиры могут столкнуться с отменой авиарейсов, сообщает Bongkokbiznews.

Генеральный менеджер аэропорта Phuket International Петч Танчарон сообщил о плановом ремонте взлетно-посадочной полосы и одной из рулежных дорожек. В связи с этим с 27 апреля по 8 мая с 00:30 до 06:30 авиагавань не сможет принимать и отправлять рейсы. Таким образом пассажиры ночных рейсов столкнутся с переносом их вылета на другое время, пишет turizm.ru.

Представитель аэропорта Пхукета также заявил, что специалисты воздушной гавани уже встретились с представителями авиакомпаний, чтобы минимизировать сбой в расписании.

В феврале 2018 года ремонтные работы в ночное время уже проводились в международном аэропорту Пхукета. Тогда ряд рейсов были перенесены на утро, что, в свою очередь, привело к образованию больших очередей на паспортном контроле и пункте досмотра. Кроме того, некоторые из ночных рейсов тогда пришлось перенаправить в аэропорт Краби.

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