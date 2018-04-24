Туристов предупредили о закрытии аэропорта в Таиланде

Международный аэропорт Пхукета будет закрыт в ночное время с 27 апреля по 8 мая в связи с ремонтными работами взлетно-посадочной полосы. Пассажиры могут столкнуться с отменой авиарейсов, сообщает Bongkokbiznews.
Генеральный менеджер аэропорта Phuket International Петч Танчарон сообщил о плановом ремонте взлетно-посадочной полосы и одной из рулежных дорожек. В связи с этим с 27 апреля по 8 мая с 00:30 до 06:30 авиагавань не сможет принимать и отправлять рейсы. Таким образом пассажиры ночных рейсов столкнутся с переносом их вылета на другое время, пишет turizm.ru.
Представитель аэропорта Пхукета также заявил, что специалисты воздушной гавани уже встретились с представителями авиакомпаний, чтобы минимизировать сбой в расписании.
В феврале 2018 года ремонтные работы в ночное время уже проводились в международном аэропорту Пхукета. Тогда ряд рейсов были перенесены на утро, что, в свою очередь, привело к образованию больших очередей на паспортном контроле и пункте досмотра. Кроме того, некоторые из ночных рейсов тогда пришлось перенаправить в аэропорт Краби.