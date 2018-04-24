Картина дня: пропавший парень найден мертвым, тяжелая авария и закрытие салона красоты Delavue

Пропавшего в октябре прошлого года 19-летнего парня нашли мертвым

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Кристи Райдла сообщила, что вчера, 23 апреля, в 17.30 местный житель обнаружил в прибрежной зоне в деревне Маркса (Пярнумаа) тело мужчины. Читайте далее...

Лобовое столкновение в Кангру: три человека, включая ребенка, госпитализированы

Сегодня, 24 апреля, около 11.00 на Вильяндиском шоссе в Кангру столкнулись Subaru, который выехал на встречную полосу, и Kia. Читайте далее...

При взрыве на военных учениях пострадал срочник

Вчера, 23 апреля, в первой половине дня на центральном полигоне Сил обороны во время учений пострадал солдат-срочник Куперьяновского батальона. Читайте далее...

Салон красоты Delavue со дня прекратил работу: задолженность по налогам превышает 70 000 евро

Во вторник, 24 апреля, закрылся расположенный в столичном отеле Radisson салон красоты Delavue, о котором СМИ до сих пор сообщали преимущественно в негативном ключе, на двери салона висит табличка: "Закрыты по санитарным причинам". Читайте далее...

G7 пригрозила России ужесточением санкций за дестабилизирующее поведение

Министры иностранных дел государств "Большой семерки" заявили о готовности расширить санкции в отношении России. Об этом говорится в совместном коммюнике министров, опубликованном в ночь на вторник, 24 апреля. Дальнейшие ограничительные меры могут быть введены, если этого потребуют действия российской стороны. Читайте далее...

Языковой инспекции не понравилась наружная реклама чемпионата Европы по тхэквондо

Наружная реклама стартующего в четверг в Таллинне чемпионата Европы по таэквондо под прицел Языковой инспекции. Ведомство распорядилось поменять рекламные плакаты, поскольку они были оформлены на английском языке. Читайте далее...

Нарвский дебошир из казино ответил за «ментов» и «козлов»

Суды двух инстанций рассмотрели обвинение в адрес сорокалетнего мужчины, которого выпроводили из казино, после чего он стал оскорблять прибывших стражей порядка, заявив им, что менты - козлы, а потом еще и плюнул в одного из них. Читайте далее...

Новое направление в политике наказаний: употребляющих коноплю будут направлять на консультации

На этой неделе начинается пилотный проект, в рамках которого полиция начнет - в случае их согласия - направлять потребителей конопли или ее аналогов на консультации. В отношении людей, прошедших такие консультации, производство по проступку начинать не станут. Читайте далее...

Егоров: от высоких акцизов на топливо мог бы спасти автомобильный налог

По словам вице-канцлера по вопросам налоговой и таможенной политики Министерства финансов Дмитрия Егорова, вместо постоянного повышения акцизов на топливо правительство могло бы ввести налог на автомобили. Читайте далее...

Газета: Симсон в ближайшее время решит судьбу бесплатного общественного транспорта

Министр экономики Кадри Симсон в ближайшее время планирует подписать постановление, касающееся уездных линий общественного транспорта. Читайте далее...

На государство давят, чтобы оно впустило иностранных работников в Эстонию