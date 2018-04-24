На государство давят, чтобы оно впустило иностранных работников в Эстонию

Зонтичные организации предпринимателей оказывают на государство все большее давление, чтобы оно смягчило квоты на ввоз иностранной рабочей силы, чтобы можно было брать работников во все сферы деятельности, где нехватка ощущается острее всего, пишет Postimees.
Из-под миграционной квоты уже выведены принесшие нам много популярности в мире ИТ-сектор и стартапы. Кроме того, с прошлой недели Министерство экономики и коммуникаций платит дотацию в 2000 евро за зарубежную вербовку фирмам, которые привозят сюда хотя бы одного ИТ-специалиста из Евросоюза или из-за его пределов.
В Эстонии уже сейчас не хватает 7000 ИТ-специалистов, и к 2025 году этот показатель вырастет как минимум до 8600 человек. Точно такая же большая нехватка специалистов ощущается в управлении производством, оптовой и розничной торговлях, управлении в сфере строительства, руководителях работ в промышленности, водителях-дальнобойщиках и медицинских сестрах.
По всем этим специальностям каждый год нехватка увеличивается на 110-120 человек. Всего рынок труда Эстонии должен задействовать за десять лет около 29 000 специалистов, но статистические данные показывают, что количество учеников школ постоянно уменьшается.
Именно опираясь на эти обстоятельства, недавно Эстонская торгово-промышленная палата сделала Министерству экономики и коммуникаций предложение о том, что государство могло бы поддержать вербовку иностранной рабочей силы не только в сфере ИТ.
«Можно было бы помочь разным секторам, заодно гарантировав конкурентоспособность Эстонии в различных секторах предпринимательства», - говорится в письме из палаты.
Руководитель отдела права и формирования политики Торгово-промышленной палаты Марко Удрас объяснил, что написать такое письмо заставило то обстоятельства, что кроме специалистов по инофтехнологиями и коммуникациям предпринимателям и в других областях нужно сотни, если не тысячи новых работников.
«Если государство приняло решение выделить дотацию для активизации вербовки иностранных специалистов, то, по оценке, Торгово-промышленной палаты, не нужно ограничить круг получателей дотации только ИТ-специалистами. Возможность попросить дотацию должна быть у всех работодателей, которые вербуют иностранцев», - сказал Удрас.
Многие предприниматели, по его словам, предпочли бы вместо дотации по вербовке, чтобы государство разрешило им принять на работу иностранную рабочую силу, и дало бы иностранцам вид на жительство для работы в Эстонии.
«Ежегодная миграционная квота на данный момент по сути уже заполнена, и иностранцев с видами на жительство в этом году уже не работу не принять. Таким образом, первым предпочтением предпринимателей было бы, чтобы государство пересмотрело регуляцию миграционной квоты, а также разрешило принимать большее количество иностранцев на работу в Эстонии на основании видов на жительство», - добавил он.
Палата, по его словам, неоднократно предлагала государству освободить от квоты всех иностранцев, которые работают в Эстонии у заслуживающих доверия работодателей.
Еще можно было бы не учитывать в квоте иностранцев, которые работают в Эстонии меньше двух лет. Но эти предложения государство не учло.
В то же время, представитель Министерства экономики и коммуникаций Эмилие Тоомела объяснила, что в министерстве есть план поддержать вербовку и других специалистов, кроме ИТ.
«Доставка иностранных ИТ-специалистов в Эстонию – это пилотный проект. У министерства есть план после этого проекта использовать полученный опыт при разработке схем поддержки и других сфер деятельности», - заверила она.
ИТ в качестве испытательного проекта, по словам Тоомела, выбрали прежде всего потому, что развитие дигитальной сферы деятельности помогло бы в целом решить различные экономические проблемы. Например, помочь дигитализировать производство на промышленных предприятиях, лучше использовать подход к производству на основе данных, и в развитии услуг, а также использовать другие возможности дигитальной сферы деятельности, чтобы увеличить дополнительную ценность предприятий Эстонии.
Нехватка рабочей силы – серьезный тормоз для роста
Предложение Торгово-промышленной палаты открыть краны иностранной рабочей силы не является гласом вопиющего в пустыне.
«Предложения и замечания Торгово-промышленной палаты очень правильные. Вывод из-под миграционной квоты только ИТ-сектора не решает серьезные проблемы экономики Эстонии, которые ждут ее в ближайшие десятилетия», - сказала исполнительный директор Эстонского союза торговцев Неле Пейль.
Торговля – это второй крупный работодатель Эстонии. Каждый седьмой работник занят в торговле. По данным Департамента статистики, в торговле более 12 000 руководителей. Из них около 4000 в оптовой торговле, и около 8400 в розничной. В это число входят руководители высшего звена, руководители по закупкам, руководители по торговле, заведующие магазинами и другие работники уровня заведующих отделами. Например, продавцов – около 24 000 человек.
То, что нехватка рабочей силы является тормозом роста Эстонии, неоднократно подчеркивал и Центральный союз работодателей Эстонии. К 2040 году количество работников частного сектора сократится, то есть каждый год государство будет терять в среднем 5000 налогоплательщиков. Сильнее всего это ударит именно по сферам деятельности, в котором задействовано много рабочей силы, например, по торговле.
«ИТ выполняет вспомогательную функцию и это сектор с маленьким количеством работников, который из-за своей популярности имеет больше внимания и поддержки со стороны государства. В то же время, реально крупные работодатели и локомотивы экономического роста – это производство и торговля. Четыре самых крупных работодателя Эстонии – это COOP, Maxima, Rimi и Selver», - сказала Неле Пейль.
«Если мы хотим стать богатыми и удержаться в конкуренции, больший ввоз иностранных специалистов неизбежен».
По ее словам, нам нужно выбрать: оставаться закрытыми и держаться того уровня, которого мы достигли, или открыться и стать богатыми и более инновативными – одновременно оба невозможны.
Широкая поддержка сделает суп жидким
Но есть и другие мнения. Например, главный экономист банка Luminor Eesti Тыну Пальм считает, что фокус должен быть только на высокооплачиваемых специалистах и ведущих работниках, которые приносят нужные для развития экспорта знания.
«Широкое разделение дотации сделает суп жидким», - сказал Пальм.
Для сбалансирования миграционного сальдо, по его словам, скорее важно, чтобы росла средняя зарплата в Эстонии, приближаясь к средней для европейской зоны. Таким образом, разумно предпочесть те сферы деятельности, которые платят зарплаты больше средней по стране и приносят, таким образом, в страну доход от экспорта.
«Ограниченный ресурс разумно инвестировать соответственно названным критериям при наличие ясного фокуса. Предпочтительное развитие ИТ-сектора с четким фокусом определенно разумно. Кроме того, инфотехнологии вносят свой вклад в историю успеха других направлений экономики, помогая росту дополнительной ценности», - считает он.
Именно давление от зарплат, по словам Пальма, помогает позитивным структурным изменения экономики: «Только рост доходов в свое время помог развернуть в обратную сторону миграцию из Ирландии и сбалансировать миграционное сальдо. Рост производительности – это главное, поэтому мы, прежде всего, нуждаемся в высоко квалифицированных специалистах для экспортного сектора. Большой рост занятости не поможет обобщению доходов».
Миграционная квота, которая регулирует рабочую и предпринимательскую миграцию из третьих стран в Эстонию, составляет 1315 человек и уже практически заполнена.
ТАБЛИЦА
Профессии с самой большой нехваткой работников в период 2016-2025 (профессиональное и высшее образование)
Источники: Департамент статистики, Министерство экономики и коммуникаций, OSKA
Профессия
Оценочная нехватка в год (людей)
Зарплата по сравнению со средней по стране
Водители-дальнобойщики
–210
82%
Разработчики программного обеспечения
–210
241%
Руководители на производстве
–210
156%
Специалисты среднего звена в сестринском деле
–200
92%
Руководители в оптовой и розничной торговлях
–170
124%
Системные администраторы
–130
172%
Техники поддержки ИТ-пользователей
–120
124%
Руководители строительства
–120
126%
Руководители работ в промышленности
–120
124%
Программисты по приложениям
–110
160%