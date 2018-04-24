На государство давят, чтобы оно впустило иностранных работников в Эстонию

Из-под миграционной квоты уже выведены принесшие нам много популярности в мире ИТ-сектор и стартапы. Кроме того, с прошлой недели Министерство экономики и коммуникаций платит дотацию в 2000 евро за зарубежную вербовку фирмам, которые привозят сюда хотя бы одного ИТ-специалиста из Евросоюза или из-за его пределов.

В Эстонии уже сейчас не хватает 7000 ИТ-специалистов, и к 2025 году этот показатель вырастет как минимум до 8600 человек. Точно такая же большая нехватка специалистов ощущается в управлении производством, оптовой и розничной торговлях, управлении в сфере строительства, руководителях работ в промышленности, водителях-дальнобойщиках и медицинских сестрах.

По всем этим специальностям каждый год нехватка увеличивается на 110-120 человек. Всего рынок труда Эстонии должен задействовать за десять лет около 29 000 специалистов, но статистические данные показывают, что количество учеников школ постоянно уменьшается.

Именно опираясь на эти обстоятельства, недавно Эстонская торгово-промышленная палата сделала Министерству экономики и коммуникаций предложение о том, что государство могло бы поддержать вербовку иностранной рабочей силы не только в сфере ИТ.

«Можно было бы помочь разным секторам, заодно гарантировав конкурентоспособность Эстонии в различных секторах предпринимательства», - говорится в письме из палаты.

Руководитель отдела права и формирования политики Торгово-промышленной палаты Марко Удрас объяснил, что написать такое письмо заставило то обстоятельства, что кроме специалистов по инофтехнологиями и коммуникациям предпринимателям и в других областях нужно сотни, если не тысячи новых работников.

«Если государство приняло решение выделить дотацию для активизации вербовки иностранных специалистов, то, по оценке, Торгово-промышленной палаты, не нужно ограничить круг получателей дотации только ИТ-специалистами. Возможность попросить дотацию должна быть у всех работодателей, которые вербуют иностранцев», - сказал Удрас.

Многие предприниматели, по его словам, предпочли бы вместо дотации по вербовке, чтобы государство разрешило им принять на работу иностранную рабочую силу, и дало бы иностранцам вид на жительство для работы в Эстонии.

«Ежегодная миграционная квота на данный момент по сути уже заполнена, и иностранцев с видами на жительство в этом году уже не работу не принять. Таким образом, первым предпочтением предпринимателей было бы, чтобы государство пересмотрело регуляцию миграционной квоты, а также разрешило принимать большее количество иностранцев на работу в Эстонии на основании видов на жительство», - добавил он.

Палата, по его словам, неоднократно предлагала государству освободить от квоты всех иностранцев, которые работают в Эстонии у заслуживающих доверия работодателей.

Еще можно было бы не учитывать в квоте иностранцев, которые работают в Эстонии меньше двух лет. Но эти предложения государство не учло.

В то же время, представитель Министерства экономики и коммуникаций Эмилие Тоомела объяснила, что в министерстве есть план поддержать вербовку и других специалистов, кроме ИТ.