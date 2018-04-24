вторник, 24 апреля 2018 г.
“Еда в Рийгикогу на грани провала первокурсника кулинарного училища” Кармо Тюйр
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  • Фото: в продажу поступил очень оригинальный дом на острове Муху

Фото: в продажу поступил очень оригинальный дом на острове Муху

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ФОТО: city24.ee

Нет, это не старый замшелый хутор. Дом современный и в самом деле необычный. Собственники, оформляя его и снаружи, и внутри, отпустили свою фантазию на волю, пишет портал Kodu.

Дом на хуторе Лийвааугу в деревне Лепику находится недалеко от порта Куйвасту и построен в 2003 году. Казалось бы, обычный рубленный дом, однако при ближайшем рассмотрении он оказывается совсем не обыкновенным.

ФОТО: city24.ee

ФОТО: city24.ee

Хозяйка хутора - художница, и это нашло воплощение как в экстерьере дома, так и в интерьере. На каждом шагу встречаются картины и другие произведения искусства. Натюрморты с цветами и цветочные мотивы не случайны: мы знаем, как любят цветочные узоры мухуские рукодельницы.  

ФОТО: city24.ee

На участке расположены жилой дом и баня. Площадь участка - 1,4 гектара - позволяет заняться сельским хозяйством. Например, разбить виноградник. На Муху уже есть один винодельческий хутор, почему бы не подумать о создании другого? 

ФОТО: city24.ee

ФОТО: city24.ee

Дом можно использовать как дачу, но он пригоден и для круглогодичного проживания. 

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