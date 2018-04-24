Фото: в продажу поступил очень оригинальный дом на острове Муху

Дом на хуторе Лийвааугу в деревне Лепику находится недалеко от порта Куйвасту и построен в 2003 году. Казалось бы, обычный рубленный дом, однако при ближайшем рассмотрении он оказывается совсем не обыкновенным.

ФОТО: city24.ee

ФОТО: city24.ee

Хозяйка хутора - художница, и это нашло воплощение как в экстерьере дома, так и в интерьере. На каждом шагу встречаются картины и другие произведения искусства. Натюрморты с цветами и цветочные мотивы не случайны: мы знаем, как любят цветочные узоры мухуские рукодельницы.

ФОТО: city24.ee

На участке расположены жилой дом и баня. Площадь участка - 1,4 гектара - позволяет заняться сельским хозяйством. Например, разбить виноградник. На Муху уже есть один винодельческий хутор, почему бы не подумать о создании другого?

ФОТО: city24.ee

ФОТО: city24.ee

Дом можно использовать как дачу, но он пригоден и для круглогодичного проживания.