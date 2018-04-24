В Финляндии наградили беженцев года

В этом году почетное звание получил 19-летний афганец Ахмад Хоссейни, приехавший в Суоми в 2015 году. Сейчас молодой человек учится на медбрата в Каарина. За успешную интеграцию наградили и 45-летнюю Сирву Фарик из Ирака. Фарик работает в проектном бюро города Вантаа.