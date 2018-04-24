вторник, 24 апреля 2018 г.
"Высылка военного атташе и публичное унижение Российской Федерации – очередной пример нашей внешнеполитической неоригинальности" Воотеле Пяй
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

В Финляндии наградили беженцев года

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Флаг Финляндии. Иллюстративное фото.

ФОТО: INTS KALNINS/REUTERS

В Хельсинки вручили традиционные награды за успешную интеграцию в финское общество беженке и беженцу года. Об этом сообщает организация "Помощь беженцам в Финляндии" (Suomen Pakolaisapu), передает fontanka.ru.

В этом году почетное звание получил 19-летний афганец Ахмад Хоссейни, приехавший в Суоми в 2015 году. Сейчас молодой человек учится на медбрата в Каарина. За успешную интеграцию наградили и 45-летнюю Сирву Фарик из Ирака. Фарик работает в проектном бюро города Вантаа.

Награда "Беженка года" существует 20 лет, а мужской аналог присуждается только в третий раз. 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ