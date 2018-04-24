В Финляндии наградили беженцев года
24 апреля 2018 г., 14:57
В Хельсинки вручили традиционные награды за успешную интеграцию в финское общество беженке и беженцу года. Об этом сообщает организация "Помощь беженцам в Финляндии" (Suomen Pakolaisapu), передает fontanka.ru.
В этом году почетное звание получил 19-летний афганец Ахмад Хоссейни, приехавший в Суоми в 2015 году. Сейчас молодой человек учится на медбрата в Каарина. За успешную интеграцию наградили и 45-летнюю Сирву Фарик из Ирака. Фарик работает в проектном бюро города Вантаа.
Награда "Беженка года" существует 20 лет, а мужской аналог присуждается только в третий раз.