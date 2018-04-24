Немедленно смените пароль: в Сеть утекли данные 215 000 пользователей из Эстонии

Опубликованные в Сети данные эстонских пользователей – часть масштабной утечки 1,4 млрд аккаунтов. Среди эстонских адресов – 120 000 адресов hot.ee, 176 адресов из Клиники Тартуского университета, 169 адресов из Таллиннского технического университета, 140 адресов из Таллиннской горуправы, 95 адресов из Эстонского национального телерадиовещания и так далее.

Произошла ли утечка вашего пароля, можно проверить по адресу https://gotcha.pw/

По словам составителя базы данных, она содержит пароли, которые были созданы с 2004 по 2017 год.

Несмотря на то, что эти данные почти свободно циркулировали в интернете уже какое-то время, активист собрал данные по одной стране – Эстонии – на одном сайте, чтобы, по его словам, обратить внимание пользователей на проблему безопасности паролей.

И адреса, и пароли в базе данных опубликованы частично, однако, как утверждает создатель этой базы, в Сети есть файл с полными данными, и каждому интересующемуся не составит труда его раздобыть.

Базу данных эстонских пользователей составил человек, скрывающийся под ником D0gberry, он пытается обратить внимание пользователей на то, сколь опасно может быть использование устаревших паролей. По его словам, он надеется, что этот шаг побудит людей сменить пароли и использовать безопасное программное обеспечение.