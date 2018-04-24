вторник, 24 апреля 2018 г.
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400 чернобыльцам выплатили пособие от государства

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Иногда и небольшая сумма может спасти.

ФОТО: Toomas Huik / Postimees

На этой неделе Департамент социального страхования впервые выплатил социальное пособие, предназначенное для ликвидаторов аварии на атомной электростанции в Чернобыле. Пособие получили 396 человек.

Пособие предназначено для людей, которые в принудительном порядке были отправлены на ликвидацию последствий чернобыльской катастрофы. Предпочтением при назначении пособия является тот факт, что человек до катастрофы проживал в Эстонии, где живет и сейчас: на ликвидацию человека могли отправить и из другой страны.

Пособие выплачивается один раз в год, и его размер составляет 230 евро. В дальнейшем Департамент социального страхования будет платить пособие в январе.

«Важно обратить внимание на то, что тем, кому уже платят такое пособие в какой-то другой стране или в Эстонии на основании Закона о репрессированных оккупационным режимом лицах, нового, дополнительного пособия платить не будут», - объяснила советник отдела компенсаций Департамент социального страхования Катрин Вяллинг.

В апреле пособие выплатили всем людям, отвечающим условиям его получения, которые к этому моменту представили в департамент свои данные: «Те, кто еще не успели представить данные, могут сделать это до конца нынешнего года, и тем, кто соответствует условиям получения пособия, оно будет выплачено задним числом».

Больше информации о пособии и форму ходатайства можно найти на странице Департамента социального страхования.

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