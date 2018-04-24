400 чернобыльцам выплатили пособие от государства

Пособие предназначено для людей, которые в принудительном порядке были отправлены на ликвидацию последствий чернобыльской катастрофы. Предпочтением при назначении пособия является тот факт, что человек до катастрофы проживал в Эстонии, где живет и сейчас: на ликвидацию человека могли отправить и из другой страны.

Пособие выплачивается один раз в год, и его размер составляет 230 евро. В дальнейшем Департамент социального страхования будет платить пособие в январе.

«Важно обратить внимание на то, что тем, кому уже платят такое пособие в какой-то другой стране или в Эстонии на основании Закона о репрессированных оккупационным режимом лицах, нового, дополнительного пособия платить не будут», - объяснила советник отдела компенсаций Департамент социального страхования Катрин Вяллинг.

В апреле пособие выплатили всем людям, отвечающим условиям его получения, которые к этому моменту представили в департамент свои данные: «Те, кто еще не успели представить данные, могут сделать это до конца нынешнего года, и тем, кто соответствует условиям получения пособия, оно будет выплачено задним числом».