Первая реакция России на ответ Лондона по делу Скрипаля: "Материалы нас не устраивают"

"Полученные от британской стороны материалы нас не устраивают", - сообщили в постпредстве, отметив: "Первое впечатление таково, что британцы не дали нам ответов на самые важные наши вопросы".

Там же добавили, что Россия продолжит добиваться от британской стороны ответов по существу дела.

"В любом случае мы будем добиваться ответов по существу по самым важным для нас аспектам", - подчеркнули в постпредстве РФ при ОЗХО.

Ранее во вторник в постпредстве РФ при ОЗХО сообщили, что получили ответы Лондона на вопросы по делу Скрипаля.

13 апреля замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил "Интерфаксу", что Москва через Технический секретариат ОЗХО потребовала от Лондона полного сотрудничества по расследованию инцидента в Солсбери и ждёт ответа.

На прошлой неделе постпред Великобритании при ОЗХО Питер Уилсон, выступая на заседании организации, заявил, что Лондон до 23 апреля даст ответы на все вопросы, поставленные Москвой по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в британском городе Солсбери в критическом состоянии после взаимодействия с неизвестным веществом.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в парламенте, что они были отравлены нервнопаралитическим веществом типа "Новичок", разработанным в России. В Москве решительно отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие Москва уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.