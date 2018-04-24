Телекамера. Иллюстративное фото. ФОТО: Manfred Weichselbaum / PantherMedia / Manfred Weichselbaum

Крупные мировые телеканалы нередко вводят зрителей в заблуждение, иллюстрируя свои сюжеты фотографиями и видеозаписями, совершенно не относящимися к событиям, о которых идет речь. Би-би-си приводит пять примеров такой путаницы кадров.

1. Химатака в Думе и фильм 2016 года

Накануне телеканал "Дождь" обнаружил в сюжете Первого канала и "России 1" про предполагаемую химическую атаку в сирийской Думе кадры из художественного фильма 2016 года.

В новостных программах двух федеральных телеканалов в воскресенье были показаны фотографии, на которых видны двое мужчин, сидящих на коленях перед камерой, а перед ними на ковре лежат безжизненные тела. Этими снимками журналисты проиллюстрировали рассказ о том, что видеоролики о химатаке в Думе якобы были инсценировкой.

Как выяснил "Дождь", эти кадры были опубликованы изданием Global Times еще в 2016 году. На них запечатлены съемки художественного фильма, посвященного химической атаке 2013 года в сирийской Гуте. Фильм снимался в сентябре 2016 года.

Скандальная видеозапись из сирийской Думы была опубликована сирийской добровольческой организацией "Белые каски" вскоре после появления первых сообщений о химической атаке, которая якобы произошла 7 апреля. Споры по поводу подлинности ролика продолжаются.

2. Ловля покемонов и протесты в Калифорнии

Первый канал уже не в первый раз уличают в подмене кадров для видеосюжета.

В июле 2016 года в эфире канала говорилось о невиданном ажиотаже, сопровождавшем выход компьютерной игры Pokemon GO. Рассказ корреспондента сопровождался кадрами, на которых толпа людей блокирует уличное движение.

"На этом видео ловцы покемонов гурьбой бросаются на оживленную трассу, так что машины едва успевают затормозить", - объяснял журналист.

Однако пользователи соцсетей заметили, что на самом деле видеоролик не имел никакого отношения к покемонам - он был снят в калифорнийском Окленде на митинге против убийств чернокожих американскими полицейскими.

3. Московские протесты и беспорядки в Греции

В декабре 2011 года американский телеканал Fox News показал сюжет о протестных акциях в Москве против нарушений на выборах в Госдуму.

На видео, показанном в эфире, можно было увидеть полыхающие витрины, разбитые стекла и людей, швыряющих бутылки с зажигательной смесью в полицейских. Однако российские СМИ сразу заметили нестыковки: в кадр попадали надписи на иностранном языке, люди в летней одежде и даже пальмы.

Как вскоре выяснил телеканал Russia Today, это видео было снято в Афинах 6 декабря 2011 года во время уличных беспорядков.

В итоге вице-президент новостной службы Fox News Джон Стэк признал, что произошла ошибка, сюжет был удален с сайта телеканала, а его руководство пообещало не допускать таких промахов в будущем.

4. Снайпер "Хезболлы" и компьютерная игра

В феврале 2016 года государственное телевидение Ирана показало кадры, на которых снайпер ливанской группировки "Хезболла" за две минуты убивает шесть боевиков группировки "Исламское государство" (запрещена в России и других странах).

Вскоре после этого телеканал France 24 опубликовал подробный разбор видеоролика, утверждая, что на самом деле он взят из популярной компьютерной игры Medal of Honour, действие которой происходит в Афганистане.

В частности, как заметил французский телеканал, после каждого выстрела снайпера на экране мелькает иконка, которая показывает, что игрок попал своей жертве в голову.

5. Вид Дамаска и снова компьютерная игра

В феврале 2013 года похожий ляп был замечен и в сюжете датского телеканала TV2. На этот раз внимание соцсетей привлекло изображение Дамаска за спиной ведущей, которая рассказывала о ситуации в Сирии.

Как выяснилось, вид сирийской столицы на самом деле оказался скриншотом из компьютерной игры Assassin's Creed, вышедшей в 2007 году. Действие ее первых выпусков происходило в Дамаске и в других частях Ближнего Востока.