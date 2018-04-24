вторник, 24 апреля 2018 г.
"Высылка военного атташе и публичное унижение Российской Федерации – очередной пример нашей внешнеполитической неоригинальности" Воотеле Пяй
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

В Таллинне начинается сбор опасных отходов

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Старые батарейки.

ФОТО: Пеэтер Ланговитс

Уже в предстоящие выходные специальные подвижные станции по сбору опасных отходов начнут объезды в Таллинне.

28 апреля подвижные станции будут объезжать Пыхья-Таллинн и Мустамяэ, 29 апреля - Ласнамяэ и Пирита. На следующей неделе, 5 мая - Кристийне и Хааберсти и 6 мая - Кесклинн и Нымме.

Отходы будут приниматься в следующих количествах:

  • неограниченно аккумуляторы (в т.ч. автомобильные), батареи и мелкие аккумуляторы;
  • неограниченно электротехнические и электронные отходы (старая бытовая техника);
  • старые лекарства (до двух кг с человека);
  • масла, смазочные материалы (до 20 литров);
  • абсорбенты, фильтрационные материалы, грязные тряпки, защитная одежда и прочее (до десяти кг);
  • садовые яды, остатки удобрений (до десяти кг или литров);
  • фото- и другие бытовые химикаты (до десяти литров);
  • моющие вещества (до десяти литров);
  • вещества, содержащие ртуть, в том числе ртутные лампы (до двух кг);
  • содержащая опасные вещества или загрязненная ими упаковка, в т.ч. огнетушители (до десяти кг);

Более подробная информация в приложении, а также на сайте www.tallinn.ee <http://www.tallinn.ee/> или по телефону 640 4610 (в выходные дни - по телефону городской помощи 1345).

Читать также

Актуально

НАВЕРХ