В Таллинне начинается сбор опасных отходов
24 апреля 2018 г., 16:45
Уже в предстоящие выходные специальные подвижные станции по сбору опасных отходов начнут объезды в Таллинне.
28 апреля подвижные станции будут объезжать Пыхья-Таллинн и Мустамяэ, 29 апреля - Ласнамяэ и Пирита. На следующей неделе, 5 мая - Кристийне и Хааберсти и 6 мая - Кесклинн и Нымме.
Отходы будут приниматься в следующих количествах:
Более подробная информация в приложении, а также на сайте www.tallinn.ee <http://www.tallinn.ee/> или по телефону 640 4610 (в выходные дни - по телефону городской помощи 1345).