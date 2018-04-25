Вне дома: где обедать, если вы оказались на юге Эстонии. Гламурная вилла в Соловьиной долине

Скоро начнется сезон внутреннего туризма, и любители достопримечательностей родного края отправятся колесить по эстонской глубинке. «Ваш дом» проделал это путешествие заранее, с помощью и под руководством Элин Прикс из MTÜ Setomaa Turism. И вот какие перлы местного общепита мы обнаружили!
Рыуге - глубокая живописная долина с семью озерами и очень красивыми пейзажами. У Рыуге есть своеобразные ответвления, которые представляют туристический интерес. Например, популярная Соловьиная долина - Ööbikuorg. Летом там, конечно, лучше, чем ранней весной, и мы уверены, что, путешествуя по югу Эстонии, вы непременно зарулите в Рыуге, а пообедать можно в маленькой гостинице на девять номеров, которая так и называется - Villa Ööbikuorg - Вилла Соловьиной долины.
На вилле есть кафе Andreas, которое, в сущности, является рестораном, потому что меню в нем - самое настоящее ресторанное: несколько видов закусок, среди которых паштеты и большой выбор различных козьих сыров с местного хутора Kolotsi.
Среди горячих блюд, кроме курицы на вертеле, свинины и пасты, отмечаем запеченного местного сома и рубленный бифштекс из баранины. Ну и конечно, четыре различных десерта с местными ягодами и домашним мороженым. Такое разнообразное меню отнюдь не случайно: над рестораном шефствуют звезды эстонской кулинарии: шеф-повар, владелец гастрономического хутора Ööbiku Антс Уусталу и Керту Лукас, кондитер и сомелье.
На обед мы выбрали суп из цветной капусты и тушеную говядину с острым морковным пюре. Для десерта места уже не осталось.
Так что на обед или на ужин, а может, и на ночлег рекомендуем заехать на виллу Ööbikuorg.
А наш путь лежит дальше. Скоро вы узнаете, чем привлекательно кафе "Большое яйцо" и наконец познакомитесь с совсем местными, сетускими деликатесами. До встречи!