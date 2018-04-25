среда, 25 апреля 2018 г.
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Рецепт: Пита с хрустящей курочкой и свекольным хумусом

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ФОТО: Nõo Lihatööstus

Ингредиенты

  • Хрустящие куриные шарики Nõo Lihavürst
  • Лепешка пита
  • Свекольный хумус
  • Молодой шпинат

Приготовление

  1. Разрежьте питу вдоль пополам.
  2. Обжарьте на сковороде хрустящие куриные шарики Nõo Lihavürst.
  3. Положите в питу свекольный хумус.
  4. Положите в питу молодой шпинат и хрустящие куриные шарики.
  5. При желании можно положить в питу и другие ингредиенты.

ФОТО: Nõo Lihatööstus

Хрустящие куриные шарики Nõo Lihavürst способны удивить – в 2016 году посетители фестиваля еды FoodFest в Таллинне выбрали их лучшим мясным продуктом-сюрпризом. Хрустящие куриные шарики действительно достойны того, чтобы их попробовать, ведь это кусочки куриной грудки, к которым добавлен сливочный сыр. После запекания в духовке они сохраняют хрустящую корочку.

ФОТО: Nõo Lihatööstus

Хрустящие куриные шарики готовы к употреблению, но мы поделимся с вами интересным способом, как побаловать себя вкусом. Это интересное блюдо – пита с хрустящей курицей и свекольным хумусом.

Разрежьте питу пополам, положите в нее свекольный хумус (настоящие мастера могут попробовать приготовить его самостоятельно), хрустящие куриные шарики и молодой шпинат. Так у вас получится простой, быстрый в приготовлении и, самое главное, вкусный бутерброд с питой.

ФОТО: Nõo Lihatööstus

Это бутерброд, который удобно есть и который очень аппетитно выглядит. Хрустящие куриные шарики остаются мягкими внутри и сохраняют хрустящую корочку снаружи.

Очень рекомендуем попробовать!

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