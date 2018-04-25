Рецепт: Пита с хрустящей курочкой и свекольным хумусом

Приготовление

Разрежьте питу вдоль пополам. Обжарьте на сковороде хрустящие куриные шарики Nõo Lihavürst. Положите в питу свекольный хумус. Положите в питу молодой шпинат и хрустящие куриные шарики. При желании можно положить в питу и другие ингредиенты.

ФОТО: Nõo Lihatööstus

Хрустящие куриные шарики Nõo Lihavürst способны удивить – в 2016 году посетители фестиваля еды FoodFest в Таллинне выбрали их лучшим мясным продуктом-сюрпризом. Хрустящие куриные шарики действительно достойны того, чтобы их попробовать, ведь это кусочки куриной грудки, к которым добавлен сливочный сыр. После запекания в духовке они сохраняют хрустящую корочку.

ФОТО: Nõo Lihatööstus

Хрустящие куриные шарики готовы к употреблению, но мы поделимся с вами интересным способом, как побаловать себя вкусом. Это интересное блюдо – пита с хрустящей курицей и свекольным хумусом.

Разрежьте питу пополам, положите в нее свекольный хумус (настоящие мастера могут попробовать приготовить его самостоятельно), хрустящие куриные шарики и молодой шпинат. Так у вас получится простой, быстрый в приготовлении и, самое главное, вкусный бутерброд с питой.

ФОТО: Nõo Lihatööstus

Это бутерброд, который удобно есть и который очень аппетитно выглядит. Хрустящие куриные шарики остаются мягкими внутри и сохраняют хрустящую корочку снаружи.