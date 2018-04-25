Рецепт: Быстрое рагу с сырокопченой колбасой

Но как еще можно приготовить нашу любимую сырокопченую колбасу, если бутерброды надоели? Сырокопченая колбаса отлично подойдет для приготовления рагу. Сейчас мы расскажем, как легко и просто приготовить вкусное рагу, которое не отнимет много времени и обязательно понравится всем, кто любит мясо.

ФОТО: Nõo Lihatööstus

Главный герой нашего блюда – сырокопченая колбаса «Московская» производства Nõo Lihavürst. Это колбаса с высоким содержанием мяса, для приготовления которой используется как свинина, так и говядина, а коптят ее с помощью натуральной ольховой стружки. Хорошая сырокопченая колбаса должна быть твердой консистенции и просто лопаться от мяса. И сырокопченая колбаса «Московская» от Nõo Lihavürst соответствует всем этим критериям.

ФОТО: Nõo Lihatööstus

Чтобы приготовить рагу, также понадобятся бобы, нут, паприка, тимьян и, разумеется, томатный соус. Приправьте рагу с небольшим количеством соли и перца, а подать его к столу можно со свежей, хрустящей чиабаттой. Если вы предпочитаете острые блюда, можно добавить в рагу нарезанный перчик чили.

ФОТО: Nõo Lihatööstus

Сперва обжарьте кусочки колбасы и только потом добавьте другие компоненты. Немного потушите на сковороде, и рагу готово. Перед подачей к столу украсьте блюдо оставшейся паприкой и тимьяном. Отрежьте толстый ломтик чиабатты, и можно подавать сытное и вкусное рагу к столу.

Ингредиенты

Сырокопченая колбаса «Московская» от Nõo Lihavürst

Бобы

Нут

Томатный соус (можно использовать готовую смесь бобов и нута в красном соусе)

Паприка

Тимьян

Перец

Соль

Чиабатта для подачи к столу

Приготовление