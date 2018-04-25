Рецепт: Быстрое рагу с сырокопченой колбасой

Многие любят сырокопченую колбасу, особенно на бутербродах. Хорошо отрезать несколько кружочков сырокопченой колбасы и положить на хлеб. А как же нам, жителям Эстонии, нравятся всяческие копченые мясные изделия!
Но как еще можно приготовить нашу любимую сырокопченую колбасу, если бутерброды надоели? Сырокопченая колбаса отлично подойдет для приготовления рагу. Сейчас мы расскажем, как легко и просто приготовить вкусное рагу, которое не отнимет много времени и обязательно понравится всем, кто любит мясо.
Главный герой нашего блюда – сырокопченая колбаса «Московская» производства Nõo Lihavürst. Это колбаса с высоким содержанием мяса, для приготовления которой используется как свинина, так и говядина, а коптят ее с помощью натуральной ольховой стружки. Хорошая сырокопченая колбаса должна быть твердой консистенции и просто лопаться от мяса. И сырокопченая колбаса «Московская» от Nõo Lihavürst соответствует всем этим критериям.
Чтобы приготовить рагу, также понадобятся бобы, нут, паприка, тимьян и, разумеется, томатный соус. Приправьте рагу с небольшим количеством соли и перца, а подать его к столу можно со свежей, хрустящей чиабаттой. Если вы предпочитаете острые блюда, можно добавить в рагу нарезанный перчик чили.
Сперва обжарьте кусочки колбасы и только потом добавьте другие компоненты. Немного потушите на сковороде, и рагу готово. Перед подачей к столу украсьте блюдо оставшейся паприкой и тимьяном. Отрежьте толстый ломтик чиабатты, и можно подавать сытное и вкусное рагу к столу.
Ингредиенты
- Сырокопченая колбаса «Московская» от Nõo Lihavürst
- Бобы
- Нут
- Томатный соус (можно использовать готовую смесь бобов и нута в красном соусе)
- Паприка
- Тимьян
- Перец
- Соль
- Чиабатта для подачи к столу
Приготовление
- Нарежьте сырокопченую колбасу «Московская» от Nõo Lihavürst кубиками подходящего размера.
- Слегка обжарьте кубики на сковороде.
- Добавьте томатный соус или готовую смесь.
- Выложите на сковороду красные бобы и нут, а также нарезанную паприку.
- Жарьте смесь на сковороде в течение нескольких минут.
- Приправьте небольшим количеством соли и перца.
- Для украшения добавьте тимьян.
- Подавайте с чиабаттой.