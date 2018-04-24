Таави Аас: Оясалу хочет отправить меня за решетку

"Переписка между мной и ERJK тянется уже несколько месяцев, и я в своем очередном возражении обосновываю, почему комиссия должна прекратить расследование и начать заниматься реальными проблемами, - сказал Аас. - Все это расследование делает бессмысленным и смешным то обстоятельство, что за ним кроется желание необъективного и политически ангажированного руководителя комиссии Оясалу отправить меня за решетку, высказанное еще до того, как расследование вообще началось и комиссия ознакомилась с фактами".

ERJK обсуждала в конце марта, соответствует ли принципам свободной журналистики опубликованная в газете "Столица" за пять месяцев до выборов статья о том, что Таави Аас будет баллотироваться в мэры Таллинна, или речь идет о предвыборной рекламе. Комиссия сочла, что это предвыборная реклама, и Аас должен вернуть Таллинну 1011 евро.

Аас обосновывал в своем возражении, почему опубликованная в "Столице " новость не может рассматриваться как предвыборная реклама: все крупные газеты сообщали о том, кого хочет видеть в будущем мэром Таллинна одна из крупнейших партий Эстонии; информация, связанная с выборами - совершенно обычная составная часть общественного процесса, а не призыв голосовать за конкретную личность на выборах, которые состоятся через полгода; новость не призывала отдать предпочтение конкретному лицу.

Комиссия в своем ответе утверждала, что, отвечая на заданные ему вопросы, Аас должен был знать, что в информационной газете печатается публикация, которая рекламирует его как кандидата на предстоящих выборах. Аас считает, что это абсолютная ложь: "Подчеркиваю еще раз - я не давал распоряжения о составлении или публикации этой новости. В связи с этой опубликованной за полгода до выборов заметкой редакция газеты не задавала мне ни одного вопроса, заметка была составлена на основе информации, уже ранее опубликованной в открытых источниках".

Аас привел в пример решение Государственного суда от 2016 года, который счел, что при определении предвыборной рекламы следует учитывать временные рамки, т.е. рекламой можно считать те извещения, которые появляются за три месяца до выборов: "Избиратели не воспринимают опубликованную весной информацию как призыв голосовать за конкретное лицо на выборах в октябре, т.е. полгода спустя", - отметил Аас.

Он подчеркнул, что газеты Pealinn и "Столица" входят в Совет по прессе Союза газет Эстонии - орган саморегуляции прессы: "Газеты публикуют не только официальные сообщения местного самоуправления и официальную информацию, как ошибочно считает комиссия. Редакции и работающие там журналисты имеют право решать, на какие актуальные и интересующие жителей Таллинна темы писать".

Мэр счел, что комиссия нарушила зафиксированный в Конституции принцип справедливого и честного расследования, который распространяется и на административное расследование, а, следовательно, и на комиссию.

"В комиссию входят, в числе других, представители представленных в Рийгикогу политических сил, интересы которых различны, и я утверждаю, что от них нельзя даже ожидать следования принципу беспристрастности в отношении деятельности друг друга, поскольку их интересы различны", - констатировал Аас и добавил, что, осуществляя надзор за финансированием одной из партий, другие политические силы могут быть мотивированы по-разному.