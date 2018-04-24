Неожиданно: Facebook раскрыл свои секреты

"Мы понимаем важность Facebook как площадки для общения и очень серьезно относимся к своей роли в том, чтобы оградить эту площадку от злоупотреблений. Именно поэтому мы разработали нормы сообщества, в которых описывается, что можно и что нельзя делать на Facebook. Наши нормы сообщества распространяются на все разновидности контента и действуют по всему миру. Это всеобъемлющий документ, разные пункты которого дополняют друг друга: например, контент, который не будет сочтен словесным проявлением ненависти, все равно может быть удален за нарушение политики в отношении издевательств и травли", - говорится в предисловии к документу.

Обнародованные правила базируются на принципах безопасности, справедливости и возможности высказаться, а при их составлении учитывались мнения пользователей и специалистов в области информационных технологий и общественной безопасности. Согласно правилам, удалению подлежат публикации, которые содержат "правдоподобные угрозы", похвалы терроризма, признания в совершении самим пользователем или его сообщниками различных преступлений, фотографии или иные изображения обнаженного тела детей и взрослых, явные изображения полового акта, сообщения с призывом к травле, а также личная информация других лиц (например, номера банковских карт, регистрационные номера их автомобилей, удостоверения личности государственного образца, пароли и т. д.), пишет "Коммерсант".

"Мы приняли решение опубликовать внутренние стандарты по двум причинам. Во-первых, это поможет пользователям понять, где именно проходит граница в спорных вопросах. Во-вторых, раскрытие этих подробностей призвано улучшить обратную связь, в том числе и с экспертами в различных областях. Это позволит нам усовершенствовать наши стандарты", - говорится в блоге Facebook.

В документе уточняется, что суровость санкций в отношении нарушителей правил зависит от степени их серьезности и от персональной истории. Так, при первом нарушении Facebook может вынести лишь предупреждение. Однако если пользователь неоднократно нарушает правила, Facebook может заблокировать его профиль. В серьезных случаях, когда эксперты находят реальную опасность физического насилия или прямую угрозу общественной безопасности, социальная сеть оставляет за собой право уведомить правоохранительные органы, пишут "Ведомости".