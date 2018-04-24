В Эстонии пройдут крупнейшие в мире учения по киберобороне

В учениях примет участие большая команда, половина из которой - военнослужащие национальной гвардии США, приводят в пресс-службе заявление руководителя учениями заместителя командира батальона штаба и связи майора Уко Валтенберга.

"В этом году в составе команды Эстонии около 50 экспертов, что почти в три раза больше, чем когда-либо ранее. Учения являются хорошим примером активного сотрудничества Эстонии и США", - сказал Валтенберг.

По его словам, речь идет о крупнейших в мире учениях подобного рода, в которых используются действующие технологии, компьютерные сети, отрабатываются методы отражения кибератак.

"Locked Shields предоставляют отличную возможность проверить в реальной обстановке наши готовность и умения", - сказал Валтенберг.

По сценарию, участники учений защищают компьютерные сети и информационные системы условного государства. В ходе учений военные должны получить реальное представление о том, какое воздействие могут оказать кибератаки и инциденты, трудность их предотвращения и ликвидации последствий.

Организатором Locked Shield 2018 является базирующийся в Эстонии центр компетенции совместной киберобороны, его поддерживают Силы обороны Эстонии и Финляндии, оборонный университет Швеции, армия Великобритании, командование вооруженными силами США в Европе, южно-корейский исследовательский институт государственной безопасности, центр воздушных операций Эстонии и Таллинский технический университет.

Кроме экспертов батальона штаба и связи, в учениях примут участие команды Минобороны, департамента государственной информационной системы, а также эксперты эстонских предприятий Elektrilevi, Linx Telecomi, SEB pang, Starmani, Telia ja Zone Media. Также представлены такие зарубежные предприятия, как Siemens AG, Ericsson, Bittium, Goodmill, Threod Systems, Cyber Test Systems, Clarified Security, Iptron, Bytelife, BHC Laboratory, openvpn.net, GuardTime, сообщили в пресс-службе.