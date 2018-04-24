Водителя, наехавшего на пешеходов в Торонто, обвинили в убийстве и покушении

Микроавтобус, под колесами которого погибло десять человек.

Судебный следователь канадского города Торонто во вторник выдвинул в отношении Алека Минасяна, водителя микроавтобуса, совершившего наезд на пешеходов, обвинение по 10 пунктам о преднамеренном убийстве и по 13 пунктам о покушении на убийство, передает "Интерфакс" со ссылкой агентство Associated Press.