вторник, 24 апреля 2018 г.
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Водителя, наехавшего на пешеходов в Торонто, обвинили в убийстве и покушении

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Микроавтобус, под колесами которого погибло десять человек.

ФОТО: Stringer / Reuters/Scanpix

Судебный следователь канадского города Торонто во вторник выдвинул в отношении Алека Минасяна, водителя микроавтобуса, совершившего наезд на пешеходов, обвинение по 10 пунктам о преднамеренном убийстве и по 13 пунктам о покушении на убийство, передает "Интерфакс" со ссылкой агентство Associated Press.

Накануне в Торонто, где проходил саммит глав МИД стран G7, микроавтобус на оживленном перекрестке наехал на пешеходов. По последним данным, погибли 10 человек, около 15 человек пострадали.

Наезд совершил 25-летний Алек Минасян, который является студентом колледжа Сенека в районе Норт-Йорка. Он был арестован на месте происшествия. Во время задержания молодой человек угрожал полицейскому пистолетом.

"Очевидно, что это (наезд на людей - ИФ) было совершено намеренно", - приводит газета Chicago Tribune слова главы местной полиции Марка Сандерса.

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