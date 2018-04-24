Водителя, наехавшего на пешеходов в Торонто, обвинили в убийстве и покушении

Судебный следователь канадского города Торонто во вторник выдвинул в отношении Алека Минасяна, водителя микроавтобуса, совершившего наезд на пешеходов, обвинение по 10 пунктам о преднамеренном убийстве и по 13 пунктам о покушении на убийство, передает "Интерфакс" со ссылкой агентство Associated Press.
Накануне в Торонто, где проходил саммит глав МИД стран G7, микроавтобус на оживленном перекрестке наехал на пешеходов. По последним данным, погибли 10 человек, около 15 человек пострадали.
Наезд совершил 25-летний Алек Минасян, который является студентом колледжа Сенека в районе Норт-Йорка. Он был арестован на месте происшествия. Во время задержания молодой человек угрожал полицейскому пистолетом.
"Очевидно, что это (наезд на людей - ИФ) было совершено намеренно", - приводит газета Chicago Tribune слова главы местной полиции Марка Сандерса.