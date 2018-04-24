Сбережения нерезидентов в кредитных учреждениях Эстонии сократились на 182,9 млн евро

Об этом свидетельствуют предоставленные BNS Банком Эстонии данные, в соответствии с которыми сбережения резидентов в кредитных учреждениях Эстонии в марте сократились на 23 млн евро до 15,37 млрд евро и общая сумма сбережений кредитных учреждений в результате сократилась на 216 млн евро до 21,04 млрд евро.

Сокращение объема сбережений нерезидентов произошло, по оценке центробанка, в результате принудительной ликвидации банка Versobank. По состоянию на конец прошлого года в банке Versobank сумма вкладов составляла в общей сложности 252,9 млн евро, из них вклады нерезидентов составляли 220,6 млн евро.

Европейский центральный банк по предложению Финансовой инспекции Эстонии аннулировал 26 марта лицензию кредитного учреждения, выданного банку Versobank AS, которым владели граждане Украины Вадим Ермолаев и Станислав Виленский.

Лицензия была аннулирована в связи с существенными и длительными нарушениями требований закона, в первую очередь в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, сообщила пресс-служба Финансовой инспекции.

Нарушения носили системный характер и не были устранены даже после предупреждения со стороны надзорного органа.