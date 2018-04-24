Трамп заявил о желании вывести войска из Сирии

"Что касается Сирии... Я бы хотел... вернуть наших солдат домой. Они сделали великое дело. Нам полностью удалось победить ИГ (запрещенная в Росси организация - ИФ) в Ираке и в Сирии, и, честно говоря, мы оказали большую услугу соседним странам, но также и своей стране", - заявил американский президент.

"Посмотрим, что будет происходить. Но мы начнем возвращение (войск - ИФ) домой относительно скоро. Мы закончили практически всю нашу работу в отношении ИГ в Сирии и Ираке - сделали работу, которую никто другой сделать бы не смог", - добавил Трамп.

"Я хочу возвращения (войск - ИФ) домой, но я также хочу возвращения с ощущением, что мы закончили то, что должны были закончить", - подчеркнул американский лидер.

В начале апреля агентство Associated Press со ссылкой на источники сообщало, о намерении президента США вывести войска из Сирии в ближайшие полгода.