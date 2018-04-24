Фото: в деревне Вялгита горит склад с опилками

В волости Вильянди в деревня Вялгита во вторник вечером в 20.30 загорелся склад с опилками, расположенный рядом с деревообрабатывающим предприятием. По словам пресс-секретаря Спасательного центра, возгорание не представляет опасности для людей, опасности, что огонь распространится дальше, также нет, передает Sakala.