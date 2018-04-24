Христиане из EKRE настаивают, что брак - это союз мужчины и женщины

По словам председателя правления Тармо Хинтса, национал-консерваторы выступают за то, чтобы браку между мужчиной и женщиной была обеспечена конституционная защита — об этом объединение сообщило во вторник BNS.

"Мир уже не раз становился свидетелем того, что через некоторое время после принятия Закона о совместном проживании узаконивают и гомосексуальные браки, а духовенству вменяют в обязанность их регистрировать. Скрытное узаконивание гомосексуальных браков уже происходит и в Эстонии", - заявил Хинтс.

"Как выяснилось по результатам проведенного Turu-uuringute AS летом 2017 года опроса, почти две трети граждан Эстонии, имеющих право голоса, поддержали внесение поправок в Конституцию о том, чтобы брак считался бы только браком между мужчиной и женщиной", - сказал он.

Хинтс добавил, что для предотвращения распространения гомосексуальной идеологии конституционную защиту понятия брака предприняли такие страны Восточной Европы как Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Словакия и Хорватия, а также ряд штатов США.

Марко Померантс из партии "Союза Отечества и Res Publica" (IRL) отмечает, что сходное предложение можно найти в программных документах этой политической силы, передает Rus.Err.