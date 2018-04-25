Погибший в ДТП мотоциклист был известным дизайнером

В понедельник в 14.47 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в волости Сааремаа в деревне Ванамыйза на седьмом километре шоссе Вайвере-Вятта съехал с дороги мотоциклист. По предварительным данным, он ехал в направлении Вайвере и на пологом повороте влево вылетел с дороги направо.