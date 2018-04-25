Погибший в ДТП мотоциклист был известным дизайнером

В понедельник на Сааремаа вылетел с дороги и разбился насмерть 51-летний мотоциклист. Как выяснил Postimees, погибший - известный дизайнер Маргус Трийбманн.
В понедельник в 14.47 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в волости Сааремаа в деревне Ванамыйза на седьмом километре шоссе Вайвере-Вятта съехал с дороги мотоциклист. По предварительным данным, он ехал в направлении Вайвере и на пологом повороте влево вылетел с дороги направо.
В результате полученных травм 51-летний мужчина скончался на месте происшествия. У него были права соответствующей категории, на нем был шлем.
Postimees выяснил имя погибшего: это дизайнер Маргус Трийбманн. Он был одним из основателей первого эстонского дизайнерского бюро Keha3.
Postimees выражает соболезнования близким погибшего.