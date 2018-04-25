Запад может обойти право вето России в ООН

По ее данным, ситуация с Сирией обсуждалась в Швеции на встрече за закрытыми дверями, в которой участвовали постпреды при ООН. Кроме того, этот же вопрос будет обсуждаться на нескольких встречах на текущей неделе. Западные государства опасаются, что отсутствие механизма установления ответственности не только предоставляет Сирии свободу продолжать использование химического оружия, но и наносит серьезный удар по международному миропорядку, пишет DW со ссылкой на The Guardian.

Российское вето не должно покончить с усилиями ООН по Сирии

Как напоминает издание, Россия уже 11 раз использовала право вето, чтобы блокировать действия, направленные против ее союзницы Сирии. "Российское вето не должно привести к окончанию коллективных усилий в ООН. Международное сообщество как целое обязано призвать к ответственности за использование химического оружия и положить конец ужасам сирийского конфликта", - цитирует газета слова главы международной организации Amnesty International Иэна Мартина.