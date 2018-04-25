Наехавший на пешеходов в Торонто незадолго до трагедии оставил зашифрованное сообщение в Facebook

В своем сообщении Минассян написал: "Слава выдающемуся джентльмену Эллиоту Роджеру!" По версии правоохранительных органов, речь идет о человеке, который совершил аналогичное преступление в 2014 году. Тогда он убил шестерых и ранил еще 14 человек на территории университета штата Калифорния в городе Санта-Барбара. При этом Роджер умер после того, как выстрелил в себя, пишет Newsru.com.

Канадские полицейские предполагают, что мотивом Минассяна для совершения преступления стали его персональные убеждения, развившиеся из-за его принадлежности к экстремистской субкультуре мужчин - правых активистов, которые, в частности, считают, что женщины стали жертвами феминистской пропаганды и на самом деле не стремятся к гендерному равенству.

В Facebook уже подтвердили, что Минассян на самом деле написал сообщение незадолго до того, как на грузовике въехал в толпу в Торонто. "Это ужасная трагедия, наши сердца с людьми, которые пострадали в результате произошедшего", - приводит слова официального представителя соцсети в Канаде Мэган Синклэйр The Globe and Mail.

"На нашей платформе категорически нет места людям, которые совершают подобные ужасающие акты. Мы нашли и немедленно удалили аккаунт обвиняемого", - добавила Синклэйр.

Во вторник, 24 апреля, Минассяну предъявили официальные обвинения. Он выслушал слова судьи и не проявил каких-либо заметных эмоций, отмечали журналисты. Судебные слушания о залоге назначены на 10 мая.

Инцидент в Торонто произошел 23 апреля около 13:00 по местному времени (20:00 по Эстонии). Белый фургон наехал на пешеходов на углу улицы Янга и Финч-авеню, примерно в 30 км от центра, где проходила встреча министров иностранных дел стран "Большой семерки" (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония).