Эксперт: Эстония превратилась в свалку для европейских автомобилей

Участвуя в организованной Äripäev конференции, посвященной теме топлива, Силлат сказал, что средний возраст эстонского автопарка - один из самых высоких в Европе: 16 лет. «На это никак не влияет то, что старейший в Эстонии автомобиль 1912 года: на это влияют внесенные те машины, на которых больше не ездят, у нас их, к сожалению, много». В Эстонии таких автомобилей порядка 120 000, пишет Postimees.

Всего в Эстонии насчитывается свыше 700 000 автомобилей, то есть больше одной машины на работающего человека. «Плотность нашего автопарка значительно выше, чем в среднем по Евросоюзу. Но на дорогах мы столько машин не видим», - указал Силлат на то, что большая часть автомобилей просто простаивает.

Большое количество простаивающих автомобилей - причина, по которой в Эстонии стоило бы серьезно задуматься о введении налога на автомобиль, считает эксперт. Если мы будет стимулировать автовладельцев, чтобы они отвозили старые автомобили на металлолом, у нас было бы меньше машин. «К сожалению, сейчас мы превратились в свалку для европейских автомобилей», - констатирует он.

Силлат добавил, что, если выехать за пределы Таллинна и Тарту, например, на юго-восток страны, то там средний возраст машин составляет почти 20 лет. «Там можно увидеть на дорогах и машины, произведенные в СССР, и на них ездят вовсе не коллекционеры. Кроме того, там старые машины европейских или японских производителей», - заметил он.

В своем докладе Силлат уделил внимание и топливу настоящего и будущего. Сейчас в Эстонии преобладают дизель и бензин, процент использования альтернативных видов топлива образует исчезающе малую часть. Однако среди новых автомобилей все популярнее становятся гибриды, продажи которых достигают шести процентов от общего количества. По мнению Силлата, за этим стоит очень хорошая реклама. Кроме того, цены на гибриды упали до уровня цен на обычные автомобили, на что жители Эстонии тут же отреагировали.