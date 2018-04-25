Египетский Бог и римский характер

К 70-й минуте англичане на "Энфилде" вели со счетом 5:0. Это Мохамед Салах в первом тайме дважды с передач Фирмино отправил мяч в сетку ворот Алиссона, "Рома" могла забить тоже, если бы удар Коларова при счете 0:0 пришелся чуть пониже перекладины ворот. После передыва Салах дважды ассистировал партнерам: с его передач забивали Мане и Фирмино, а пятый, и как казалось, последний гвоздь в крышку гроба "Рома" вогнал на 68-й минуте тот же Фирмино, оформивший вместе с Салахом ассистентский и бомбардирский дубли.

Проблема команды Юргена Клоппа в этом сезоне заключается в довольно слабой физической подготовке. Если в матчах АПЛ мерсисайдцев хватает примерно на час активного футбола, то в матче с "Ромой" англичане смогли отбегать на 15 минут больше. Дальше "Ливерпуль" банально встал и "Рома" предприняла все усилия, чтобы сделать счет мало-мальски приличном.

Гостям это удалось и даже чуть более: Эдин Джеко размочил на 81-й счет, а на 85-й минуте вконец уставших ливерпульцев продавили и Милнер неудачно сыграл в штрафной, запутавшись какими именно частями тела можно касаться мяча. Пенальти за игру рукой реализовал Перотти.